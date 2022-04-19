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Урагани, смерчі і навіть вертоліт: окупанти "подарували" ЗСУ техніки на 1 млрд доларів

19 квітня 2022, 08:01

Наші захисники тепер будуть знищувати ворога їх же зброєю.

ВСУ, техніка
Окупанти "подарували" ЗСУ техніки на 1 млрд доларів / УНІАН, Reuters

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відбили в окупантів техніки більш ніж на мільярд доларів.

Кількість російської техніки, яка нині працює на потреби наших Збройних сил, зростає щодня. Кількість обновок порахували фахівці порталу "Орікс", пише "ТСН".

Так, серед захопленої техніки 11 сучасних безпілотників і вертоліт, які можна використовувати для знищення ворога. Стали нашими 27 установок систем залпового вогню. Серед них потужні "Урагани" і "смерчі".

Вже закривають українське небо системи протиповітряної оборони - їх захоплено майже 70. Серед наших унікальних надбань - новинка російського військово-промислового комплексу "Панцир-С".

читайте такожРашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії і захопили парадний танкВтратили російські артилеристи і кілька букетів САУ - "Піони" і "Геоцинти". Загалом 83 одиниці. Близько сотні машин спецтехніки залишили окупанти нашим захисникам.

На озброєння ЗСУ також надійшли 218 танків, ринкова вартість яких майже пів мільярда доларів. Серед них не тільки Т-72, а й нові Т-80 і Т-90.

Всього вартість всієї техніки тягне на мільярд двісті мільйонів доларів.

Раніше ми повідомляли, що захисники України захопили в бою російський танк Т-80. Тепер важка техніка окупантів буде використана проти них же самих.

Нагадаємо, на Сумщині поблизу села Верхня Сироватка українські воїни точним ударом по російському танку Т-72 Б3 розірвали його на частини. Після цього танк ще й спалахнув і повністю вигорів. Екіпаж загинув.

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