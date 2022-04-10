Армія РФ - "постачальник" для військових України: ЗСУ захопили понад 1000 одиниць техніки ворога

Росія у війні проти України втратила близько 2693 одиниць військової техніки.
З початку війни Росії проти України сили української оборони захопили більше 1000 одиниць важкої військової техніки та автомобілів загарбників. Кількість втрат доведено фотографіями і відеоматеріалами. Всього росіяни втратили близько 2693 одиниць техніки.
Як повідомляє портал Oryx, всього з моменту початку російсько-української війни Україна заволоділа більше 1000 одиниць військової техніки окупантів.
читайте такожНа Чернігівщині українці захопили новітню російську техніку "Мста-С": трофей відвезли трактором"Наразі візуально підтверджено, що Україна захопила 1000 автомобілів і одиниць (важкої) військової техніки з Росії", - зазначили журналісти.
Вказується, що Oryx аналізують втрати військової техніки РФ після її повномасштабного вторгнення на територію України, підтверджені фотографіями і відеоматеріалами.
Портал підкреслює, що російські окупаційні війська в боях з силами української оборони вже втратили близько 2693 одиниць військової техніки. Знищено 1413 одиниць, пошкоджено – 39, залишено – 236, втрачено в результаті захоплення противником – 1005 одиниць військової техніки.
Трофейна техніка окупантів Росії для ЗСУ
Силам оборони України під час боїв з російськими окупантами вдалося отримати елітний трофей. Їм вдалося захопити зенітно-ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Відтепер ЗРК перебуватиме на балансі військових підрозділів України.
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли роздобути системи ППО окупаційних військ РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку мають передати українським військам.
У Харківській області були відкопані танки окупантів РФ. Ворожу техніку, яка застрягла в багнюці, хотіли спалити. Однак пізніше вирішили передати її на потреби ЗСУ.
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