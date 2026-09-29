'Вдень, і вночі бʼють по життю': Зеленський розповів про наслідки ударів РФ по Україні

Під ударами опинилися енергетика, житло та цивільні підприємства, а союзники посилили українську ППО комплексом NASAMS і ракетами.

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Наслідки атаки РФ на Україну 29 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Києві пошкоджено депо "Київ-Пасажирського" і дата-центри

На Одещині постраждали два іноземні судна та гуртожиток

США і Норвегія передали Україні NASAMS із ракетами

У ніч на вівторок, 29 вересня, російські війська атакували понад десять регіонів України, зокрема столицю та Одещину. У Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри і житлові будинки.

В Одеській області постраждали навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Удари також зачепили Київщину, Дніпровщину, Харківщину, Сумщину, Донеччину, Запоріжжя, Житомирщину, Волинь і Рівненщину. Там зафіксовано руйнування енергетичних об'єктів і підстанцій, цивільних підприємств та житла.

Глава держави звернув увагу, що аварійні та комунальні служби фактично не мають перепочинку між атаками, а під прицілом противника опиняється передусім мирна інфраструктура.

"Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах", - наголосив Зеленський.

Перехоплення балістики

Частину повітряних цілей українським захисникам вдалося знешкодити, серед них були й балістичні ракети. Президент подякував усім, хто задіяний у протиповітряній обороні, а також тим, хто дотримується досягнутих домовленостей.

Нові ракети від союзників

Окремо Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам і Норвегії за комплекс NASAMS разом із пакетом ракет до нього. Слова подяки отримали й Франція з Німеччиною, які днями передали Україні ракети для ППО.

Водночас президент дав зрозуміти, що Київ розраховує на регулярність таких рішень з боку партнерів.

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

ЗРК NASAMS / Інфографіка: Главред

РФ готує нову тактику ударів взимку: експерт

З настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об'єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком. За прогнозом військового експерта Олега Жданова, атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.

У коментарі ТСН Жданов зазначив, що масштаб одноразових атак суттєво зменшився порівняно з попередніми роками.

Замість поодиноких масованих ударів ворог перейшов до іншої моделі тиску.

"Натомість вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває в режимі нон-стоп. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах", - зазначив він.

Найбільше це відчувають мешканці столиці та області - там ворог, за словами експерта, застосовує особливий підхід.

"Вони намагаються постійно тримати тривогу. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду", - розповів військовий експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 28 вересня у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу ударів дронів. В Оболонському районі внаслідок атаки пошкоджено АЗС, виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, внаслідок атаки загинув чоловік.

Напередодні стало відомо, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Біличі", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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