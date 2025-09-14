Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

Марія Николишин
14 вересня 2025, 13:54
419
В Генштабі наголосили, що Україна звертається до партнерів за допомогою.
Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни
Скільки коштує Україні один день війни / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Головне із заяви очільника Генштабу:

  • Один день війни обходиться Україні у 7,1 млрд гривень
  • Виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає
  • Для інноваційних рішень потрібне додаткове фінансування

Одна доба повномасштабної війни з країною-агресором Росією вартує Україні 172 млн доларів, тобто приблизно 7,1 млрд гривень. Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в коментарі Новини.LIVE.

Він зауважив, що виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає. Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.

відео дня

За його словами, українська армія отримувала перевагу на полі бою там, де впроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів за допомогою.

"Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси. Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого", - наголосив Гнатов.

Гнатов про вартість війни – відео:

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

Коли можливе закінчення війни в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко говорив, що зараз немає передумов, які б сказали, коли можливе припинення вогню.

За його словами, наразі ми спостерігаємо другу спробу виходу на якусь мирну угоду.

"Тепер спроба номер два, і тут теж є часовий критерій: якщо ми виходимо з бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру, то це кінець вересня або початок жовтня", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не піде на територіальні поступки країні-агресору Росії задля припинення війни. Це жодним чином не зупинить Володимира Путіна.

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий сказав, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.

Крім того, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом.

Читайте також:

Про персону: Андрій Гнатов

Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України Андрій Гнатов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії

14:16Війна
Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

13:54Війна
Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

Останні новини

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо авто

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

Реклама
12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

11:32

Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

11:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

Реклама
10:54

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

10:41

Знають одиниці: що означає слово Галичина та чому так назвали цілий регіонВідео

10:39

Чому колись дівчата давали хлопцям саме гарбуз: істинне значення знають одиниціВідео

10:29

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

10:09

Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

09:58

Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

09:47

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

09:05

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

08:54

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

08:46

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

07:10

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

05:34

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

04:30

Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

03:41

Голодний чи щедрий рік: про що свідчать прикмети про листопад, перший сніг і зорепад

02:44

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

02:00

Самотності прийшов кінець: яким ТОП-5 знакам вересень принесе кохання

Реклама
13 вересня, субота
23:33

У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

23:32

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:18

"Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

22:47

"З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

21:36

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:33

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

20:55

З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти