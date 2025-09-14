Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війни

В Генштабі наголосили, що Україна звертається до партнерів за допомогою.

Скільки коштує Україні один день війни / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Головне із заяви очільника Генштабу:

Один день війни обходиться Україні у 7,1 млрд гривень

Виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає

Для інноваційних рішень потрібне додаткове фінансування

Одна доба повномасштабної війни з країною-агресором Росією вартує Україні 172 млн доларів, тобто приблизно 7,1 млрд гривень. Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в коментарі Новини.LIVE.

Він зауважив, що виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає. Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.

За його словами, українська армія отримувала перевагу на полі бою там, де впроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів за допомогою.

"Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси. Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого", - наголосив Гнатов.

Гнатов про вартість війни – відео:

Коли можливе закінчення війни в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко говорив, що зараз немає передумов, які б сказали, коли можливе припинення вогню.

За його словами, наразі ми спостерігаємо другу спробу виходу на якусь мирну угоду.

"Тепер спроба номер два, і тут теж є часовий критерій: якщо ми виходимо з бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру, то це кінець вересня або початок жовтня", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не піде на територіальні поступки країні-агресору Росії задля припинення війни. Це жодним чином не зупинить Володимира Путіна.

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий сказав, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.

Крім того, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом.

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

