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"Чорні стовпи диму та вогню": ГУР спалили ешелон РФ на Запоріжжі

Юрій Берендій
22 червня 2025, 13:57
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Українські розвідники завдали потужного удару по ешелону окупантів на Запоріжжі, знищивши залізничні цистерни з паливом, на місці удару - пожежа.
'Чорні стовпи диму та вогню': ГУР спалили ешелон РФ на Запоріжжі
В ГУР показали вогняні кадри ураження ешелону РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони України знищили цистерни з паливом на Запоріжжі
  • Внаслідок атаки чорні стовпи диму та вогню здійнялись до неба

Українські розвідники знищили залізничні цистерни з паливом, яке призначалося для російських військ. Потужний удар спричинив масштабну пожежу, вогонь і дим піднялися високо в небо. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області бійці спецпідрозділу ГУР МО "Кабул 9" спільно з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно завдали удару по ешелону окупантів, знищивши цистерни з пальним.

відео дня

Дивіться відео атаки на ешелон РФ:

'Чорні стовпи диму та вогню': ГУР спалили ешелон РФ на Запоріжжі
/ Фото: скріншот

Операція пройшла на залізничній ділянці між Левадним і Молочанськом і стала черговим результативним ударом української воєнної розвідки з використанням дронів.

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес. Збройна боротьба з російськими окупантами триває", - резюмували в ГУР МО.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зазначив, що українські війська утримують контроль над близько 90 квадратними кілометрами території в Курській області РФ та стримують там ворожу групу чисельністю приблизно 10 тисяч осіб.

За його словами, у ЗСУ триває масштабна реорганізація, мета якої підвищити боєздатність та сформувати додаткові резерви для активніших контрнаступальних і наступальних операцій.

Тим часом на Костянтинівському напрямку прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у координації з іншими частинами успішно відбив масштабну атаку противника 17 червня. У результаті бою було знищено всю ворожу бронетехніку, а також ліквідовано близько 50 російських військових.

Інші новини:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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