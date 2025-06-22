Зірвали плани: Сирський зізнався, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

ЗСУ змогли послабити тиск противника на основних напрямках.

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Сирський про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головне із заяви Головнокомандувача:

ЗСУ контролюють 90 квадратних км території на Курщині

Там вдається стримувати 10 тисяч військових РФ

ЗСУ відбили і повернули під контроль Андріївку

В Курській області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів. Про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, свого часу українська Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч.

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"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - наголосив він.

Сирський зауважив, що за його інформацією, у квітні 2025 року російські частини – а це близько 60 тисяч осіб – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

"Але наші активні дії в районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки", - підкреслив Головнокомандувач.

Він також додав, що з огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб.

Так, дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади збройних сил Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку.

"Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що війська агресора Росії готуються активізувати бойові дії на півдні. Ворог намагається непомітно переправити сили на один з островів на Дніпрі.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов сказав, що у Сумські області армія країни-агресора Росії зазнає великих втрат. Наразі стрімкого просування загарбників не фіксують. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин також говорив, що станом на зараз Росія не має можливості висадити морський десант на узбережжя Одеси. Також у ворога немає сил, щоб захопити місто.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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