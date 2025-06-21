Росіянам "насипали" на сході: підірвано колону з десятками штурмовиків РФ

Не вціліла жодна одиниця бронетехніки РФ, близько 50 окупантів було ліквідовано.

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ЗСУ відбили ворожий штурм / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Відбито потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку

Не вціліла жодна одиниця бронетехніки, 50 окупантів було ліквідовано

Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс у взаємодії із суміжними підрозділами 17 червня відбив потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку.

Не вціліла жодна одиниця бронетехніки РФ, близько 50 окупантів було ліквідовано, йдеться в повідомленні Фенікса в Telegram.

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"Ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки - танки, БТРи та БМП. Більшість із них зупинило правильне дистанційне мінування у виконанні наших пілотів, після чого розрахунки FPV-дронів добили техніку, а "скиди" розібрали спішених окупантів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, другою хвилею пішли так звані "байкери" - "їх також частково відмінусувало мінування, частково розібрали "скиди" і FPV".

Жоден окупант так і не зміг наблизитися до українських позицій, запевнили в підрозділі.

На рахунку підрозділу Фенікс:

4 знищені танки;

7 одиниць важкої бронетехніки;

1 баггі;

1 мотоцикл.

Дивіться відео - відбиття штурму РФ:

/ Скріншот

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Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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