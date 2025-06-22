Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

Що сказав Сирський:
- Українська армія переходить на систему корпусів
- Після реорганізації ЗСУ зможуть піти у контрнаступи
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних та наступальних дій.
Як пише РБК-Україна, про це він заявив під час зустрічі з журналістами. Сирський повідомив, що в армії розпочалася реорганізація для створення корпусів ще минулого року.
"Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління", - пояснив головком.
Після реорганізації в ЗСУ будуть більш ефективно використовувати усі наявні сили та засоби, а також відбудеться оптимізація розподілу артилерії і збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.
"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - додав Сирський.
Створення армійських корпусів в Україні - що відомо
Нагадаємо, ще на початку 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні масштабують бойові бригади та армійський досвід. Обговорюється формування корпусів у ЗСУ.
Згодом аналітики Інституті вивчення війни повідомили, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ, а саме - впровадження корпусної структури.
Як писав Главред, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на таке рішення, зазначивши, що тепер слід досягти ефективного результату. При цьому він додав, що корпуси в Україні існували і раніше.
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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