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Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

Анна Косик
22 червня 2025, 10:37
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Наразі триває процес реорганізації української армії, який допоможе стати їй ефективнішою.
Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ
Українська армія змінює свою структуру на більш ефективну / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Що сказав Сирський:

  • Українська армія переходить на систему корпусів
  • Після реорганізації ЗСУ зможуть піти у контрнаступи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних та наступальних дій.

Як пише РБК-Україна, про це він заявив під час зустрічі з журналістами. Сирський повідомив, що в армії розпочалася реорганізація для створення корпусів ще минулого року.

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"Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління", - пояснив головком.

Після реорганізації в ЗСУ будуть більш ефективно використовувати усі наявні сили та засоби, а також відбудеться оптимізація розподілу артилерії і збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - додав Сирський.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Створення армійських корпусів в Україні - що відомо

Нагадаємо, ще на початку 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні масштабують бойові бригади та армійський досвід. Обговорюється формування корпусів у ЗСУ.

Згодом аналітики Інституті вивчення війни повідомили, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ, а саме - впровадження корпусної структури.

Як писав Главред, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на таке рішення, зазначивши, що тепер слід досягти ефективного результату. При цьому він додав, що корпуси в Україні існували і раніше.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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