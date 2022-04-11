Пляшка і фотоапарат Canon на клею: в Україні розпакували російський БПЛА Орлан-10 за 120$ тисяч

БПЛА Орлан-10 - унікальна розробка Росії / скріншот

Військові розпакували один зі збитих російських безпілотних літальних апаратів Орлан-10, за допомогою якого війська Росії стежать за українськими позиціями. З'ясувалося, що в блоці зйомки в БПЛА закріплено фотоапарат Canon на липкій стрічці, а паливо й зовсім подається через частину пластикової пляшки з пробкою. Фотографії апарату відправили на Захід – там не вірять, що це такий сучасний російський безпілотник.

На відео, яке з'явилося в Мережі, військовий розповідає про те, що в блоці зйомки Орлана-10 знаходиться звичайний фотоапарат Canon, приліплений до корпусу апарату липкою стрічкою. Регулятор наближення картинки залитий клеєм.

читайте такожБійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФ "Сучасно" у безпілотник подається і паливо – через частину пластикової пляшки, закрученої пробкою.

"Без пляшки Росія - не Росія", - каже автор відео.

Також він підкреслив, що фотографії деяких деталей БПЛА відправили на Захід. Там не вірять у достовірність фотознімків – сучасний безпілотник так виглядати не може – і вважають, що українці їх нібито обманюють.

Розборка російського БПЛА Орлан-10 / Скріншот

Розборка російського БПЛА Орлан-10 / Скріншот

До речі, БПЛА Орлан-10 російські пропагандисти називали "унікальною вітчизняною розробкою" з "запатентованими рішеннями".

ЗСУ збивають безпілотники в Україні

Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади наприкінці березня опублікували фотографію збитого російського БПЛА Орлан-10. Безпілотник коригував вогонь ворожої артилерії, через що ворог обстрілював українські позиції та мирні села за лінією фронту.

7 квітня бійці ЗСУ збили Орлан-10 у Луганській області. Бійці розкритикували так звану "другу російську армію світу", оскільки сам безпілотник фактично складався з різних апаратів і тримався на скотчі.

Примітно, вартість безпілотника Орлан-10, за різними оцінками експертів, від 87 до 120 тисяч доларів.

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