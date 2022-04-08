Бійці ЗСУ на Луганщині приземлили дорогий безпілотник окупантів "Орлан-10"

Безпілотник "Орлан-10" / Міноборони України / Telegram

На Луганщині бійці ЗСУ з 24 ОМБр імені короля Данила збили російський безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляється на офіційному каналі Українського Міноборони в месенджері Telegram.

Як розповіли в українському оборонному відомстві, даний російський безпілотник був зібраний з різних апаратів і фактично тримався на скотчі. При цьому "Орлан-10" вважається надсучасним засобом розвідки.

"На фото вам яскраво продемонстровано всю велич "другої армії світу". Навіть, здавалося б, такі сучасні технічні засоби розвідки і ті зібрані з різних апаратів і тримаються на скотчі", – йдеться в тексті.

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Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.

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