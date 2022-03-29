Тотальна перевага: ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФ

ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФ / скріншот

Повітряні Сили ЗСУ знищили величезну кількість повітряної техніки окупантів за 28 березня.

"28 березня повітряні сили вразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві крилаті ракети рашистів", - сказано на офіційній Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил.

Авіація Повітряних Сил продовжує наносити ракетно-бомбові удари по бронетехніці і живій силі російських окупантів на різних напрямках.

читайте такожУкраїнські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000Нагадаємо, в суботу, 26 березня, на Слобожанському напрямку зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил був збитий російський бомбардувальник.

Також ми повідомляли, що Збройні Сили України за добу 25 березня, знищили три ворожих літаки, три безпілотники, один вертоліт на стоянці і щонайменше п'ять крилатих ракет.

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