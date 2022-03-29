Тотальна перевага: ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФ

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня.
Повітряні Сили ЗСУ знищили величезну кількість повітряної техніки окупантів за 28 березня.
"28 березня повітряні сили вразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві крилаті ракети рашистів", - сказано на офіційній Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил.
Авіація Повітряних Сил продовжує наносити ракетно-бомбові удари по бронетехніці і живій силі російських окупантів на різних напрямках.
читайте такожУкраїнські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000Нагадаємо, в суботу, 26 березня, на Слобожанському напрямку зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил був збитий російський бомбардувальник.
Також ми повідомляли, що Збройні Сили України за добу 25 березня, знищили три ворожих літаки, три безпілотники, один вертоліт на стоянці і щонайменше п'ять крилатих ракет.
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