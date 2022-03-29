Українські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000

Всього за 28 березня Повітряні Сили України вразили 17 повітряних цілей.
Українські захисники продовжують знищувати військову техніку противника. Так, 28 березня ЗСУ збили новітній російський дрон "Орлан-10".
На Facebook-сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади також оприлюднили фото, на яких видно залишки безпілотного апарату.
"Бійці збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", який коригував вогонь артилерії. З його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту",– йдеться в повідомленні.
"Цей конкретний" Орлан-10 " своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі "раптово впав і розбився", – зазначили в Закарпатському легіоні.
За різними оцінками, ціна одного безпілотника "Орлан-10" коливається від $87 000 до $120 000.
Всього за 28 березня Повітряні Сили України вразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві крилаті ракети рашистів.
Безпілотник "Орлан-10"
Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС Росії в бойових діях проти України.
У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "спеціальний технологічний центр", входить до складу Російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізує концепцію мережецентричної війни.
Від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7, та й той створений на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices.
Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.
Також ми повідомляли, що Україна отримала від Міністерства оборони Великобританії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
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