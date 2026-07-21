В Азербайджані відбулись таємні переговори з росіянами щодо війни в Україні - ЗМІ

Президент Азербайджану заявив, що зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії відбулася в Баку 12–14 липня без відома азербайджанської влади.

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Таємна зустріч у Баку - Німеччина і Росія обговорювали війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Таємна зустріч Німеччини й Росії відбулася в Баку 12–14 липня

Алієв дізнався про неї лише з даних про рейси

В Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, присвячена пошуку шляхів припинення війни Росії проти України. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, повідомляє Bloomberg.

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"Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", - сказав Алієв.

Хто брав участь у перемовинах

За даними ЗМІ, до неофіційної німецької делегації увійшли колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній голова землі Бранденбург Маттіас Платцек. З російського боку на зустрічі були присутні наближені до Володимира Путіна фігури - Валерій Фадєєв, який очолює Раду при президенті Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, колишній віцепрем'єр-міністр, а нині голова правління "Газпрому".

Алієв уточнив часові рамки перемовин і висловив ставлення до їх можливої мети.

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", - сказав Алієв, додавши, що зустріч відбулася 12–14 липня.

Реакція Берліна

Канцлер Німеччини заперечив будь-яку причетність свого уряду до організації зустрічі в Баку.

"Мені нічого не відомо про таку зустріч", - відповів Мерц на запитання журналіста.

Який сценарій війни готує Росія - коментар політолога

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі Главреду заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, а також інформація про можливу передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot викликали розчарування в Росії. Водночас, на його думку, саме така реакція може підштовхнути Кремль до небезпечних рішень.

Політолог закликав не робити надто оптимістичних висновків із негативних настроїв у російському керівництві, оскільки вони можуть мати неоднозначні наслідки. За його словами, насамперед це посилює позиції так званої "партії війни" в Росії - прихильників відмови від будь-яких домовленостей зі США, які можуть переконувати Володимира Путіна повністю припинити переговори з Дональдом Трампом.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Фесенко визнав, що нинішня ситуація загалом виглядає сприятливою для України, однак водночас вона може зміцнити позиції тих представників російської влади, які виступають за подальшу ескалацію війни та посилення військового тиску.

Разом із тим експерт зазначив, що всередині Росії існує й інший підхід. Частина політичних еліт може дійти висновку, що навіть за посередництва Трампа війна зайшла в глухий кут, а отже варто шукати шляхи до її завершення. За словами Фесенка, реакція російського керівництва на нинішню ситуацію залишається неоднозначною.

Водночас політолог наголосив, що питання про реальні можливості Росії для подальшого нарощування військового тиску потребує окремої оцінки.

"Можливості для ескалації, на жаль, ще є. Найпростіший і найреалістичніший сценарій, який, найімовірніше, Кремль застосує, хоча й в обмежених масштабах, - це масова мобілізація", - підсумував Фесенко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що знову зібрати делегації можна в Туреччині для відновлення дипломатичних зусиль. За його словами, нині переговорний процес фактично зупинився, а бойові дії посилилися і треба терміново відновити діалог.

Політолог Вадим Денисенко висловив оцінку, що до реальних переговорів між лідерами України та Росії ще далеко. Він наголосив, що "один на один" дуже ризикований формат для переговорів і потребує попередніх кроків. Аналітик також зазначив, що ключовими факторами є зміна риторики США та необхідність очікування розмови Трампа з Путіним.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито зрив домовленостей між Росією та США через дії європейських країн. На прес-конференції він нагадав умови Путіна і критикував європейців за втручання. За його словами, Росія та США нібито фактично уклали угоду на основі зустрічі на Алясці майже рік тому.

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