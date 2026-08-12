Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

Диктатор рішенням Верховного суду сподівається знизити рівень підтримки росіянами антивоєнних політиків.

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Кремлю вже не так важливо, щоб вибори виглядали чесними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Що повідомили аналітики:

Партію "Яблуко" зняли з виборів через страх народних бунтів проти війни

Путін хоче використати осінні вибори як референдум щодо війни

Кремль стурбований антивоєнними настроями росіян

Верховний суд країни-агресорки Росії зняв з виборів до Державної Думи у вересні 2026 року єдину антивоєнну партію "Яблуко". В американському Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому це відбулося.

Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

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Кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники побоюються, що "Яблуко" може частково підхопити це невдоволення.

"Кремль, ймовірно, також прагне зменшити ризик того, що правляча партія "Єдина Росія" не досягне бажаного Кремлем результату на майбутніх виборах... Зусилля Кремля проти "Яблука" показують, що він не бажає ризикувати втратити навіть кілька відсотків на виборах, що свідчить про намір Кремля використати вибори до Думи як референдум щодо своєї війни в Україні", - йдеться у звіті.

Дискваліфікація партії "Яблуко" свідчить про те, що Кремль менше стурбований тим, щоб його вибори виглядали вільними та чесними для російського народу та міжнародних спостерігачів, ніж на початку повномасштабного вторгнення, і більше стурбований тим, що антивоєнні настрої набирають популярності в країні.

У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми

Главред писав, що за словами секретаря Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, у Росії готують сценарій скасування виборів до Державної думи, призначених на вересень.

Питання про можливість зриву виборчої кампанії почало обговорюватися на найвищому рівні задовго до публічних заяв на цю тему. Попри ймовірність такого розвитку подій, у президентській адміністрації є впливова сила, зацікавлена у проведенні виборів у звичному форматі.

Вибори в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Верховний суд Російської Федерації виключив єдину в бюлетені антивоєнну партію "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ. Суд ухвалив таке рішення, розглянувши позов провладної партії "Родіна", яка звинуватила партію в екстремізмі та порушенні авторських прав.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін розгорнув репресії проти тієї частини опозиції, яку раніше сам і терпів, - на тлі рекордно низьких рейтингів як власних, так і прокремлівської "Єдиної Росії".

Напередодні стало відомо, що інформація, нібито Росія "може відмінити навіть вересневі вибори і провести мобілізацію значно раніше, ніж багато хто вважав", не більше ніж чутки.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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