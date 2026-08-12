Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

Анна Косик
12 серпня 2026, 08:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Диктатор рішенням Верховного суду сподівається знизити рівень підтримки росіянами антивоєнних політиків.
Путин, выборы
Кремлю вже не так важливо, щоб вибори виглядали чесними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Що повідомили аналітики:

  • Партію "Яблуко" зняли з виборів через страх народних бунтів проти війни
  • Путін хоче використати осінні вибори як референдум щодо війни
  • Кремль стурбований антивоєнними настроями росіян

Верховний суд країни-агресорки Росії зняв з виборів до Державної Думи у вересні 2026 року єдину антивоєнну партію "Яблуко". В американському Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому це відбулося.

Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

відео дня

Кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники побоюються, що "Яблуко" може частково підхопити це невдоволення.

"Кремль, ймовірно, також прагне зменшити ризик того, що правляча партія "Єдина Росія" не досягне бажаного Кремлем результату на майбутніх виборах... Зусилля Кремля проти "Яблука" показують, що він не бажає ризикувати втратити навіть кілька відсотків на виборах, що свідчить про намір Кремля використати вибори до Думи як референдум щодо своєї війни в Україні", - йдеться у звіті.

Дискваліфікація партії "Яблуко" свідчить про те, що Кремль менше стурбований тим, щоб його вибори виглядали вільними та чесними для російського народу та міжнародних спостерігачів, ніж на початку повномасштабного вторгнення, і більше стурбований тим, що антивоєнні настрої набирають популярності в країні.

У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми

Главред писав, що за словами секретаря Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, у Росії готують сценарій скасування виборів до Державної думи, призначених на вересень.

Питання про можливість зриву виборчої кампанії почало обговорюватися на найвищому рівні задовго до публічних заяв на цю тему. Попри ймовірність такого розвитку подій, у президентській адміністрації є впливова сила, зацікавлена у проведенні виборів у звичному форматі.

Вибори в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Верховний суд Російської Федерації виключив єдину в бюлетені антивоєнну партію "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ. Суд ухвалив таке рішення, розглянувши позов провладної партії "Родіна", яка звинуватила партію в екстремізмі та порушенні авторських прав.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін розгорнув репресії проти тієї частини опозиції, яку раніше сам і терпів, - на тлі рекордно низьких рейтингів як власних, так і прокремлівської "Єдиної Росії".

Напередодні стало відомо, що інформація, нібито Росія "може відмінити навіть вересневі вибори і провести мобілізацію значно раніше, ніж багато хто вважав", не більше ніж чутки.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін вибори в Росії Держдума РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

11:02Україна
РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:41Війна
У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

09:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Останні новини

11:20

"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заяв

11:18

Алессандра Амброзіо стала нареченою і опублікувала ніжні фото

11:08

Навіть застарілий жир на витяжці розчиниться на очах: секретний домашній трюк

11:02

РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

10:57

Як поєднали Григорія Бакланова та Дмитра Вівчарюка: що відбувалося за лаштунками нового серіалу 2+2 "Таксі для опера"

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
10:42

Мариновані помідори черрі: смачний рецепт за кілька хвилин без стерилізації

10:41

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:40

10 речей, які знадобляться, щоб стати бʼюті-блогером новини компанії

10:36

Хрусткі кабачки без зайвої олії: у чому обваляти їх замість борошна і сухарів

Реклама
10:20

Як назвати доньку в 2026 році: наймилозвучніші українські імена

09:55

"Перебуваю у стосунках": Сеітаблаєв розповів про нове кохання

09:47

Гороскоп на завтра, 13 серпня: Ракам - сварка, Стрільцям - винагорода

09:44

"Бусифікація" по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною

09:33

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

08:52

Смачніший, ніж "Цезар": рецепт легкого салату з куркою за 20 хвилин

08:32

"Він може надірватись": Андрусів дав прогноз діям Путіна у війніПогляд

08:24

Севастополь зазнав масованої атаки дронів: спалахнули потужні пожежі

08:16

Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

07:24

Новоросійськ всю ніч перебував під обстрілом: ЗСУ намагалися зірвати запуск ракет по УкраїніВідео

06:42

РФ атакувала Запоріжжя: у "Епіцентрі" спалахнула потужна пожежа, 1200 споживачів без світлаФотоВідео

Реклама
05:55

Бандерас зробив несподіване зізнання про інфаркт: "Смерть підбирається близько"

05:11

Аж ніяк не "шахмати": як правильно назвати популярну гру українською

04:29

Смажені баклажани вийдуть як у ресторані: секрет усього в одному інгредієнті

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

03:45

Сонячне затемнення несе серйозну загрозу: попередження про фатальну помилку

03:25

Занедбаний куточок саду: як перетворити мотлох на квітучу клумбу

02:43

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

02:17

З якого боку стояти та як пропускати людей на ескалаторі - правила етикету

01:05

Крок до завершення війни: важлива заява Зеленського щодо переговорів зі СШАВідео

11 серпня, вівторок
23:59

Що обрізати в саду до початку холодів: серпневий догляд для пишного цвітіння

23:58

Комфортний сон у сильну спеку: розкрито несподівано просте правилоВідео

23:35

Скумбрія вийде справжнім ресторанним шедевром: що додати до риби перед запіканням

23:18

Зірковий футболіст Роналду нарешті одружився: перші фото

23:13

РФ влаштувала масовану атаку: "приліт" зупинив важливий об’єкт газовидобутку

22:47

Дата народження може розкрити карму минулих життів: який урок несе душа

22:34

Як вибрати солодку диню за кілька секунд: один простий трюк видасть стиглий плід

22:17

"Путін хоче забомбити Україну": прогноз нових масованих обстрілівВідео

22:14

Навіщо потрібні загадкові білі смуги на вікні: простий спосіб уникнути біди

21:59

Слива віддячить рясним урожаєм: що обовʼязково потрібно зробити в серпні

21:48

Головний зорепад 2026 року буде особливим: коли і де українці можуть його побачити

Реклама
21:15

Зачаровувала мільйонерів: розкрито таємниці найвідомішої шпигунки 21 століття

21:06

РФ готує масштабну мобілізацію: Зеленський розкрив план Путіна і назвав терміни

21:02

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжістьВідео

20:41

Сода проти оцту: який засіб краще підходить для прибирання вдома

20:32

Українці можуть залишитися без води і світла: тривожний прогноз опалювального сезону

20:25

Бунт проти режиму Путіна: розкрито єдиний реальний сценарій для РФВідео

20:12

Полиці спорожніли після ударів РФ: коли повернуться товари і чи зростуть ціниФото

20:00

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

19:50

"Українці "вигрібають": розкрито причину антиукраїнської істерії в Польщі

19:47

В РФ побоюються українських масованих ракетних ударів - відповісти не вийде

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти