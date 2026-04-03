Плани РФ зірвані, але перемир'я під питанням: нові заяви Зеленського

Президент України поспілкувався із журналістами та зробив ряд заяв щодо зброї, ситуації на фронті, переговорів та перемир'я.

Нові заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на ряд важливих питань. Він прямо сказав, які об'єкти можуть опинитись під прицілом окупантів.

Цілі російських ударів

Українська розвідка повідомила про загрозу російських ударів по мостах, дамбах, насосних станціях з постачання питної води, гідроелектростанціях.

"Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, "руські" битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні Сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо", - сказав президент.

Водночас у кожному населеному пункті потрібно підготуватись до можливих ударів та захистити об'єкти. "У кожному селі та місті голови і мери повинні займатися цим. Вони повинні знати, що в них там є найголовніше – без чого не буде каналізації або не буде питної води. Захист потрібен максимальний", - наголосив Зеленський.

На фронті найкраща ситуація на фронті за останні 10 місяців

Володимир Зеленський розкрив звіт британської розвідки Мі-6. У ньому йдеться про те, що нині в Україні найкраща ситуація на фронті за останні 10 місяців. Українським захисникам вдалося звільнити близько 20 квадратних кілометрів території.

"Загалом фронт тримається. Тому висновок британської розвідки такий – ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", – сказав Зеленський.

Великоднє перемир'я

Росія не готова до Великоднього перемир'я, стверджує Володимир Зеленський.

"Американській стороні ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати ще свій меседж "руськім". Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", – додав Зеленський.

ЗСУ зірвали плани РФ щодо наступу

Російські окупанти використовували негоду для просування на фронті непоміченими. Нині у них такої можливості немає. З наближенням літа дні стають довшими, а погода яснішою.

Росіяни намагалися розпочати свій наступ на півдні країни раніше запланованого, але навіть там вони не змогли піти на прорив.

"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше. Хоча "зеленка" допомагає трішки ховатися. Ми бачимо їх накопичування. Напрямки ті самі – Покровський, Гуляйпільський. Той наступ, який вони хотіли в березні, наші Збройні Сили своїми діями зірвали. Тому зараз "руські" будуть просто посилювати штурмові дії. Поки що глобальної загрози ми не бачимо", – пояснив президент.

Експорт зброї

Україна стикнулась із проблемою, коли деякі компанії захотіли продавати українську зброю без координації з державою. В умовах війни це неприпустимо. Київ погодився на експорт зброї під час війни, щоб отримати гроші, на які цим компаніям буде змога замовити зброю на фронт.

"По-перше, це не тільки їхній здобуток. Щоб ці дрони працювали, наші військові їх випробовували, воювали з ними, їх посилювали, доводили до результату. Це не просто бізнес. І треба поважати, що роблять наші військові ... Це все працює тільки в системі - дрони, інтеграція з іншими елементами ППО, софт, досвідчені люди. Представники різних країн навіть не на рівні лідерів, а на рівні підприємств приїжджають в Україну і щось купують… А потім воно не спрацьовує так, як потрібно, бо потрібний системний підхід - самі дрони, плюс експертиза наших фахівців, плюс софти і багато інших речей", - підкреслив Зеленський.

До того ж під час війни діє експортна стратегія, яка пов'язана з країнами, що інвестували в українську оборони.

"Вони інвестували десятки мільярдів щорічно. Європейські партнери розуміли, що попри інвестиції вони не мають прав на ці компанії. Але вони знають, що інвестують в майбутнє, і потім ми будемо ділитися цими можливостями з ними ж. Так і вийшло", - сказав президент.

Мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський запрошує американську делегацію до Києва для проведення переговорів. Після цього технічні групи можуть поїхати до Москви.

"Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться", – пояснив Зеленський.

До того ж Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки.

"Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії. І ще – ми зберігаємо 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету?", – зазначив Зеленський.

Боротьба з КАБами

Київ хоче отримати антибалістичні системи THAAD, які є у країн Близького Сходу та Перської Затоки. Вони дали б змогу захистити України від російських авіабомб.

"Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні – і відповість нам. Ми домовилися це зробити найближчим часом", – зазначив президент.

