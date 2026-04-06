Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

Юрій Берендій
6 квітня 2026, 21:50
Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркального припинення ударів по енергетиці за умови аналогічних дій з боку країни-агресорки Росії.
Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я, - Зеленський

  • Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я
  • Потрібно обмежувати російські можливості продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно звернулась до країни-агресорки Росії за посередництва США з приводу організації Великоднього перемир'я. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення 6 квітня, яке транслював Офіс президента України.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є. Ми працюємо зараз також дуже предметно по документах з американською стороною", - повідомив він.

відео дня

Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над власними пропозиціями та посиленням документа щодо гарантій безпеки.

"Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь, хоча б на великий день, на цей особливий час року, але для них всі часи однакові. Для них немає нічого святого", - сказав президент України, коментуючи наслідки російських ударів по Україні

Він наголосив, що Росія не буде самостійно прагнути миру, поки має ресурси для ведення війни, тому надзвичайно важливо зберігати тиск на агресора, адже саме це наближає завершення конфлікту.

"Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи. Передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо. Головне обмежувати можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу. Виходу саме з війни", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий підтримати різні формати припинення вогню.

За його словами, Україна залишається відкритою до таких ініціатив за умови, що вони не порушують її суверенітет, зокрема йдеться про можливість зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі та запровадження Великоднього перемир’я.

Водночас Росія фактично відкинула цю пропозицію: українська сторона розцінює її відповідь як негативну. Зокрема, 1 квітня російські війська здійснили масовані атаки дронами по більшості регіонів України.

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

23:33

Для фанатів витончених інтриг: 7 найкращих серіалів про політику

23:30

В українців є феномен, який важко пояснити: історик розкрив нюансВідео

23:08

На Дніпро сунуть дощі та похолодання: якою буде погода найближчими днями

23:05

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

22:30

Чому кіт кусається без причини: ветеринар назвала справжні причиниВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:26

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

21:50

Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

21:47

Не буде ні шкідників, ні бур'янів - що посадити поруч із перцемВідео

21:36

Малі грядки - великий врожай: як ефективно використовувати кожен сантиметр землі

21:31

Війна може затягнутися на десятиліття: у Раді зробили тривожну заяву

21:17

РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

20:57

Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

20:54

Помер "хрещений батько деніму" — засновник бренду Diesel Адріано Голдшмід

20:48

Похолодання з снігом мчить на Львівщину: коли будуть заморозки

20:31

Запах цвілі зникне миттєво: простий спосіб врятувати одяг після пранняВідео

20:30

"Ситуація досить важка": син тренера Луческу прибув до реанімації, що відомо

20:26

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

20:20

У популярної української акторки проблеми зі здоров'ям: "Ніч не спала"

19:49

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

19:38

Зовсім не "високосний": як українською правильно називати рік з 366 днямиВідео

19:26

Нардепа Железняка зловили на розкраданні державних коштів разом з колегами-депутатами, - Іванов

19:25

Вперше з початку війни Україна випередила РФ за "ударним" показником – ABC News

19:24

Забуті традиції Великодня: як наші предки святкували це свято

19:10

Олександр Коваленко про бої на Харківщині та нові зміни на фронтіПогляд

18:54

Півкілограма на низькому кущі: чотири сорти томатів, що не бояться стресівВідео

18:35

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

18:31

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

18:19

Коли можна приходити на кладовище: чи є "неправильний" час

18:00

Жінка одружилася з коханим, а за кілька тижнів почула: "Жити залишилося 60 днів"Відео

17:38

"Я до вас дістануся": Каменських російською "наїхала" на фанатів у СШАВідео

17:34

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

17:15

"Відчув різницю у віці": Харчишин розповів про труднощі у спілкуванні з дітьми

17:11

"Справжнє життя": Боржемська показала бойфренда з дитиною на руках

16:54

Чому віряни щороку постять - священник дав чесну відповідьВідео

16:35

Потужний удар по носію Калібрів: дрони уразили фрегат РФ Адмірал МакаровВідео

16:23

Меган Маркл показала обох дітей під час традиційної забави — як вони виглядаютьВідео

15:59

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

15:55

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили доходи на $1 млрд за тиждень - FT

15:30

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

15:23

Графіки не діють: в частині регіонів України ввели екстрені відключення світла

15:09

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплеюВідео

15:05

"Мене совість не мучить": Тарас Тополя висловився щодо розлучення

14:57

Санкції не працюють: екс-банкір Лагун знайшов спосіб виводити активи через фіктивних бенефіціарів, – ЗМІ

14:46

Заморозки та сильний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

14:19

Швеція передає Україні системи ППО: Tridon Mk2 збиває дрони та ракети

14:17

"Постраждав": Melovin повідомив про руйнування в будинку після атаки РФФотоВідео

14:17

На Рівненщину насувається небезпечна погода: коли вдарять мокрий сніг та заморозки

14:10

"Я не ідеальний тато": Валерій Харчишин відверто про стосунки із синами

14:07

Понад 1,1 млн грн для "Госпітальєрів": як пройшов ювілейний 15-й Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026

13:54

Гороскоп на сьогодні, 7 квітня: Терезам - успіх, Водоліям - фінансові втрати

