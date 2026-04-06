Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркального припинення ударів по енергетиці за умови аналогічних дій з боку країни-агресорки Росії.

Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно звернулась до країни-агресорки Росії за посередництва США з приводу організації Великоднього перемир'я. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення 6 квітня, яке транслював Офіс президента України.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є. Ми працюємо зараз також дуже предметно по документах з американською стороною", - повідомив він. відео дня

Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над власними пропозиціями та посиленням документа щодо гарантій безпеки.

"Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь, хоча б на великий день, на цей особливий час року, але для них всі часи однакові. Для них немає нічого святого", - сказав президент України, коментуючи наслідки російських ударів по Україні

Він наголосив, що Росія не буде самостійно прагнути миру, поки має ресурси для ведення війни, тому надзвичайно важливо зберігати тиск на агресора, адже саме це наближає завершення конфлікту.

"Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи. Передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо. Головне обмежувати можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу. Виходу саме з війни", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий підтримати різні формати припинення вогню.

За його словами, Україна залишається відкритою до таких ініціатив за умови, що вони не порушують її суверенітет, зокрема йдеться про можливість зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі та запровадження Великоднього перемир’я.

Водночас Росія фактично відкинула цю пропозицію: українська сторона розцінює її відповідь як негативну. Зокрема, 1 квітня російські війська здійснили масовані атаки дронами по більшості регіонів України.

