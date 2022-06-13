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Близько лінія фронту: в Гуляйполі знищили майже всю інфраструктуру

13 червня 2022, 00:29

Майже вся інфраструктура знищена. Руйнування різного роду, починаючи від осколкових і закінчуючи повністю зруйнованими будівлями.

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У Гуляйполі знищено майже всю інфраструктуру / фото Громадське

У місті Гуляйполе, де зруйновано понад 500 житлових будинків, все ще залишаються близько 4 тис. цивільних мирних жителів, до війни це було 20 тис. осіб, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак.

За його словами, лінія фронту проходить дуже близько, тривають постійні обстріли території громади, тому масштаби руйнувань дуже великі.

"Майже вся інфраструктура знищена. Це руйнування різного роду, починаючи від осколкових і закінчуючи повністю зруйнованими будівлями. З 8 шкіл, які були в громаді, 6 закладів зруйновано. Були "прильоти" по лікарнях і ЦНАПах, по нашому культурно-спортивному комплексу. Майже всі об'єкти інфраструктури мають свої руйнування. У самому місті Гуляйполе зруйновано понад 500 житлових будинків, також велика кількість руйнувань по селах громади",- повідомив Ярмак.

Він акцентував на складній ситуації з електро-, газо - та водопостачанням на території громади.

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"Вже більше трьох місяців у нас немає централізованого водопостачання в місті, на території громади. З минулого тижня немає газопостачання, тому люди почали готувати їжу на багатті. Але, ми максимально вживаємо всіх необхідних заходів. Було забезпечено постійне підвезення води для населення. Завдяки Запорізькій адміністрації ми отримаємо паливо, тому працюють генератори (компактні електростанції - ред.). Намагаємося по максимуму забезпечити населенню комфортні умови, які можливі під час війни",- зазначив Ярмак.

Голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади поінформував про стан справ з евакуацією населення.

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"Всі охочі можуть евакуюватися. Кожен день, крім вихідних, ми проводимо евакуацію населення нашими шкільними автобусами, а із Запоріжжя привозимо гуманітарну допомогу і передаємо жителям, які залишилися. Кожного дня виїжджає від 20 до 30 мешканців територіальної громади. У місті Гуляйполе залишаються близько 4 тис.мирних жителів, до війни це було близько 20 тис. вже три місяці поспіль окупанти намагаються захопити місто, але завдяки українським Збройним силам, місто і вся громада стоїть і буде стояти, як скеля", - акцентував Ярмак.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація в цілому керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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