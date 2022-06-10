У разі успіху на Донбасі РФ може атакувати Дніпро, Запоріжжя та Одесу - розвідка

Війська Росії можуть піти в новий наступ / Reuters

Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку і Луганську області, то окупанти РФ можуть почати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

На його думку, у разі успіху на сході росіяни використовують Донбас як плацдарм для нового наступу.

Також Скібіцький заявив, що в Запорізькій і Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, побудувавши подвійні і іноді потрійні лінії оборони.

"Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя", – сказав представник ГУР.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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