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ЗСУ вдарили з флангу та зірвали наступ росіян на Запоріжжя - Арестович

11 червня 2022, 23:24

Українські бійці зірвали плани російських окупантів перейти в наступ на Запоріжжя.

Арестович, ВСУ
ЗСУ вдарили з флангу і зірвали Наступ росіян на Запоріжжя / колаж УНІАН

Українські бійці зірвали плани російських окупантів перейти в наступ на Запоріжжя, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін.Live.

"Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, в загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська і організовувати зустрічні бої", - зазначив Арестович.

За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжя.

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Раніше в розвідці заявили, що в Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

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війна в Україні Запорізька область Олексій Арестович
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