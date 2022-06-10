Лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 5-7 км - Федоров

/ УНІАН

За останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, деокупація Мелітополя відбудеться.

"... за останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя. Тому деокупація і міста Мелітополя буде. Та інших тимчасово окупованих територій... Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі в найближчі часи", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку.

При цьому рашисти планують повністю окупувати обласний центр. За словами глави держави, про це свідчать перехоплення переговорів російських окупантів.

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