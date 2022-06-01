На Запоріжжі захисники України знищили 6 рашистів і збили Су-25 РФ

Захисники України знищують ворога на Запоріжжі / УНІАН

В Запорізькій області російські окупанти не проводили активних бойових дій, а продовжували утримувати зайняті позиції і зосередився на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Як розповіли в штабі оборони Запорізького краю в Facebook, окупаційні війська РФ проводять постійну передислокацію своєї техніки.

Разом з тим захисники України зуміли завдати вогневого ураження ворогові, знищивши особовий склад, а також техніку, включаючи бойовий літак.

За добу українськими бійцями було знищено:

6 окупантів (9 поранені);

літак Су-25 (ще 1 пошкоджений);

станція радіоелектронної боротьби;

5 одиниць автомобільної техніки.

Разом з тим рашисти утримують в готовності певні підрозділи для посилення і поповнення втрат за рахунок застарілої і відновленої техніки передових позицій військ в районі:

Токмака;

Полог;

Очеретуватого;

Мирного.

Ворог нарощує інженерне обладнання своїх позицій в районі:

Дніпрорудного;

Василівки.

Крім того, противник проводив повітряну розвідку і вів контрбатарейну боротьбу, здійснював вогневе ураження наших позицій по всій лінії зіткнення.

Основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджуватися в районах:

Орєхова;

Гуляйполя;

Великої Новосілки Донецької області.

Спостерігається посилення угруповання озброєнням і військовою технікою РФ в районі:

Мелітополя;

Василівки.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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