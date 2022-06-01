На Запоріжжі захисники України знищили 6 рашистів і збили Су-25 РФ

Окупаційні війська РФ проводять постійну передислокацію своєї техніки.
В Запорізькій області російські окупанти не проводили активних бойових дій, а продовжували утримувати зайняті позиції і зосередився на недопущенні подальшого просування ЗСУ.
Як розповіли в штабі оборони Запорізького краю в Facebook, окупаційні війська РФ проводять постійну передислокацію своєї техніки.
Разом з тим захисники України зуміли завдати вогневого ураження ворогові, знищивши особовий склад, а також техніку, включаючи бойовий літак.
За добу українськими бійцями було знищено:
- 6 окупантів (9 поранені);
- літак Су-25 (ще 1 пошкоджений);
- станція радіоелектронної боротьби;
- 5 одиниць автомобільної техніки.
Разом з тим рашисти утримують в готовності певні підрозділи для посилення і поповнення втрат за рахунок застарілої і відновленої техніки передових позицій військ в районі:
- Токмака;
- Полог;
- Очеретуватого;
- Мирного.
Ворог нарощує інженерне обладнання своїх позицій в районі:
- Дніпрорудного;
- Василівки.
Крім того, противник проводив повітряну розвідку і вів контрбатарейну боротьбу, здійснював вогневе ураження наших позицій по всій лінії зіткнення.
Основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджуватися в районах:
- Орєхова;
- Гуляйполя;
- Великої Новосілки Донецької області.
Спостерігається посилення угруповання озброєнням і військовою технікою РФ в районі:
- Мелітополя;
- Василівки.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
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