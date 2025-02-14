Українські F-16 вже могли збивати російські літаки: деталі від Defense Express

Після набуття практичного досвіду, українські літаки F-16 поступово будуть залучатись до бойових операцій, зазначив аналітик.

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F-16 міг завдати удару по російському літаку / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Катков:

Застосування F-16 для збиття російської авіації вже відбувається

Українські літаки F-16 вже беруть участь в бойових діях F-16 і використовуються для ударів по об'єктах у Курській області

Американський винищувач F-16 в Україні, ймовірно, випустив ракету AIM-9C по ворожому літаку. Про це свідчать фото, опубліковані в мережі, на яких видно, що в боєкомплекті винищувача бракує однієї ракети. Про це в ефірі Radio NV повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Відповідаючи на питання про можливість застосування F-16 для знищення російських літаків, Катков зазначив, що такі бої вже мали місце.

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"Він уже це робить, є фотографії, які все одно витікають у мережу, і вони вже публічні", — сказав експерт.

Він пояснив, що на поширеній фотографії F-16 після тривалої місії в Україні видно відсутність ракети AIM-9C класу "повітря — повітря". Залежно від модифікації, ця ракета має дальність від 105 до 120 км.

"І він її відстріляв по якомусь російському літаку. Можливо, під час місії прикриття інших машин, які здійснювали вже бомбові удари. Тому так, F-16 вже використовуються як літак, повноцінний, багатофункціональний винищувач, який може виконувати місії як із завдання бомбових високоточних ударів по наземних цілях, так і прикриття повітряних операцій, і саме так він має використовуватись", — сказав головред Defense Express.

Крім того, за його словами, на знімку, зробленому в Сумській області, видно винищувач F-16, оснащений малокаліберною далекобійною бомбою SDB.

Катков зазначив, що використання F-16 для ударів бомбами SDB по об'єктах у Курській області Росії вже є доведеним фактом, відомим протягом кількох тижнів.

Він додав, що саме такий сценарій застосування F-16 прогнозували американські військові експерти та командири ескадрилій.

За його словами, на початковому етапі, коли кількість літаків обмежена, вони використовуватимуться переважно для захисту тилових районів у ролі ППО. На наступному етапі, після набуття практичного досвіду, їх почнуть залучати до бойових операцій, які вже відпрацьовані в Україні.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

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