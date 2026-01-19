Рус
РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

Руслан Іваненко
19 січня 2026, 19:06оновлено 19 січня, 19:57
Аналітики відстежують активність літаків та сигналів, що можуть свідчити про підготовку атаки.
Миг-31, Ту-95, дрон
Основна загроза зосереджена на об’єктах енергетичної інфраструктури / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Росія готує можливий ракетний удар по Україні
  • Стратегічна авіація розосереджена між аеродромами Оленья, Енгельс та Дягілєво
  • Активність на частотах свідчить про можливий виліт літаків

Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Як повідомляють моніторингові канали, спостерігається активність на частотах, що може свідчити про виліт літаків будь-якого характеру.

"Вона поки не означає 100% виліт, тому ми продовжуємо стежити протягом усієї ночі та ранку за ситуацією", – зазначають аналітики.

Ворог виконує розосередження бортів стратегічної авіації між аеродромами Оленья, Енгельс та Дягілєво.

У західній частині Росії наразі зосереджено щонайменше 6–7 бортів Ту-95МС. Ще два борти Ту-95МС були передислоковані з Українки на Бєлаю у Далекому Сході, а близько трьох Ту-160 залишаються на Українці в готовності. На місцях проведено спорядження та додаткове розосередження після нього.

"До кінця поточної доби компонента стратегічної авіації буде в бойовій готовності", – повідомляють джерела.

Що може застосувати ворог

Моніторинг зазначає, що до атаки може бути залучено до дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, до двох Ту-160 та до шести літаків МіГ-31К.

Крім того, ворог може застосувати до двадцяти крилатих ракет морського базування типу "Калібр", до п’яти крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та до восьми балістичних ракет.

РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом
Літаки якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Також до атаки може бути залучено до семисот ударних безпілотних літальних апаратів із різних напрямків.

Аналітики наголошують, що основна увага противника зосереджена на об’єктах енергетичної інфраструктури, зокрема у західних та центральних регіонах України.

РФ нарощує масштаби ударів по Україніа - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що у 2026 році Росія може значно наростити масштаб атак на Україну. За його прогнозом, вже у першому кварталі цього року РФ здатна запускати до 5 тисяч безпілотників щомісяця.

На думку Ступака, зростання кількості ударів для Росії не є проблемою. Він нагадав: якщо у березні 2024 року по Україні запустили близько 500 БПЛА за місяць, то наприкінці грудня 2025-го за одну ніч їх було приблизно 600. Експерт підкреслив, що така тенденція свідчить про здатність ворога нарощувати масованість атак у будь-який момент.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, ГУР МО України розкрило характеристики та компонентну базу нового російського БпЛА "Герань-5", який країна-агресор, за даними розвідки, збирається запускати зі штурмовика Су-25.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

21:11Війна
Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:42Україна
Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

19:13Україна
Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

21:11

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

21:11

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січняФото

20:42

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

19:13

Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

19:10

Бої за Покровськ тривають: що задумали окупантиПогляд

19:06

РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

13:59

Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:57

Секретний об’єкт СРСР: де в Україні захована найбільша "тарілка" і що з нею стало

13:56

"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

13:54

Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

