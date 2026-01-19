РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

Аналітики відстежують активність літаків та сигналів, що можуть свідчити про підготовку атаки.

https://glavred.net/war/rf-narastila-udarnyy-potencial-vysokaya-ugroza-massirovannoy-ataki-v-blizhayshee-vremya-10733648.html Посилання скопійоване

Основна загроза зосереджена на об’єктах енергетичної інфраструктури / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Росія готує можливий ракетний удар по Україні

Стратегічна авіація розосереджена між аеродромами Оленья, Енгельс та Дягілєво

Активність на частотах свідчить про можливий виліт літаків

Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Як повідомляють моніторингові канали, спостерігається активність на частотах, що може свідчити про виліт літаків будь-якого характеру.

"Вона поки не означає 100% виліт, тому ми продовжуємо стежити протягом усієї ночі та ранку за ситуацією", – зазначають аналітики. відео дня

Ворог виконує розосередження бортів стратегічної авіації між аеродромами Оленья, Енгельс та Дягілєво.

У західній частині Росії наразі зосереджено щонайменше 6–7 бортів Ту-95МС. Ще два борти Ту-95МС були передислоковані з Українки на Бєлаю у Далекому Сході, а близько трьох Ту-160 залишаються на Українці в готовності. На місцях проведено спорядження та додаткове розосередження після нього.

"До кінця поточної доби компонента стратегічної авіації буде в бойовій готовності", – повідомляють джерела.

Що може застосувати ворог

Моніторинг зазначає, що до атаки може бути залучено до дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, до двох Ту-160 та до шести літаків МіГ-31К.

Крім того, ворог може застосувати до двадцяти крилатих ракет морського базування типу "Калібр", до п’яти крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та до восьми балістичних ракет.

Літаки якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Також до атаки може бути залучено до семисот ударних безпілотних літальних апаратів із різних напрямків.

Аналітики наголошують, що основна увага противника зосереджена на об’єктах енергетичної інфраструктури, зокрема у західних та центральних регіонах України.

РФ нарощує масштаби ударів по Україніа - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що у 2026 році Росія може значно наростити масштаб атак на Україну. За його прогнозом, вже у першому кварталі цього року РФ здатна запускати до 5 тисяч безпілотників щомісяця.

На думку Ступака, зростання кількості ударів для Росії не є проблемою. Він нагадав: якщо у березні 2024 року по Україні запустили близько 500 БПЛА за місяць, то наприкінці грудня 2025-го за одну ніч їх було приблизно 600. Експерт підкреслив, що така тенденція свідчить про здатність ворога нарощувати масованість атак у будь-який момент.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, ГУР МО України розкрило характеристики та компонентну базу нового російського БпЛА "Герань-5", який країна-агресор, за даними розвідки, збирається запускати зі штурмовика Су-25.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред