Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2025, 20:47
Російські окупанти атакували храм у Костянтинівці авіабомбами.
удар по Константиновке
Росіяни вдарили по храму у Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Що відомо:

  • Росіяни вдарили авіабомбами по Костянтинівці
  • Ворожа бомба вдарила по храму, біля якого були люди
  • Внаслідок атаки загинула 4-річна дівчинка

Російські окупанти вдарили бомбами по Костянтинівці на Донеччині. Один з ударів був по храму. Внаслідок атаки загинуло дві людини, ще 5 - поранені. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що загиблими були місцеві чоловіки 49 та 56 років. На місці удару знайшли 2-річного хлопчика. Дитина не постраждала, але були поранені його тато та дідусь. Хлопчика евакуювали до Краматорська.

"Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту — це верх безвідповідальності! Не бережете себе — то побережіть хоча б своїх дітей! Вони заслуговують на життя!" - написав Філашкін.

Він додав, що внаслідок атаки були пошкоджені також 9 приватних будинків.

У Нацполіції зазначили, що росіяни скинули на храм бомбу "ФАБ-250" з УМПК. У цей момент на території храму були цивільні. Пораненими виявились чоловіки віком 47 та 74 роки, а також жінки віком 56 та 62 роки.

У поліції уточнили, що 2-річний хлопчик є сином священника. Його мама загинула минулого тижня внаслідок ворожого удару.

"Ще одна жінка, 54 роки, зазнала поранень під час іншого авіаудару по місту, який стався о 10:50. Співробітники поліції забирали поранених і дитину під обстрілом. Кожні кілька хвилин на поліцейських пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись", - наголосили в поліції.

Загинула 4-річна дівчинка та священник

Внаслідок ворожого удару по храму загинула дівчинка, якій було всього чотири роки. Виявилось, що священник намагався врятувати дитину від ворожого обстрілу та сховати її у храмі. Але саме туди влучила російська бомба. Дитина загинула, а священник вижив.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на тому, що цей удар не є випадковістю.

"Коли тобі чотири, в тебе попереду все життя. Але росіяни вирішують інакше. Спочатку вони вбивають твою маму. А потім віднімають і твоє життя. Костянтинівка. 11.10.2025.Російська бомба забрала життя 4-річної дівчинки ... Росіяни називають себе християнами. І при тому день у день порушують Першу заповідь. Вбивають невинних. Це не випадковість. Це їхня суть. Терор має ім'я: Росія. Вічна пам'ять невинно вбитим. Лють. Просто лють", - написав Єрмак.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив на тому, що поблизу храму не було жодних військових цілей.

"Атака на храм, у якому перебували люди, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та ще одним свідченням цілеспрямованого терору проти цивільного населення України", - написав Лубінець.

Повітряні атаки Росії на Україну - новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару БПЛА по Києву. У столиці були пожежі. Частина міста залишалася без світла, були проблеми з водою. Міський транспорт працював із перебоями.

У Повітряних силах ЗСУ сказали, що росіяни атакували Україну 497 засобами нападу. З них 465 дронів і 13 ракет. Це одна з наймасштабніших атак за всю повномасштабну війну.

У восьми регіонах - Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях - через ворожі удари по енергоінфраструктурі запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над усуненням наслідків атак.

Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

