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США можуть пом'якшити санкції проти тіньового флоту РФ - Reuters

Анна Ярославська
15 жовтня 2026, 09:26
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Танкерам, на які накладено санкції, можуть дозволити перевозити легальну нафту, однак аналітики сумніваються, що це суттєво вплине на ринок.
Тіньовий флот РФ, санкції
США розглядають можливість скасування санкцій щодо російського "тіньового флоту" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне:

  • США обговорюють пом'якшення санкцій щодо тіньового флоту
  • Мета - знизити рекордні ставки фрахту танкерів
  • Компаніям доведеться подавати заявки до Мінфіну США
  • У Міненерго запевняють, що Росії це не допоможе

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели. За словами американського чиновника, таким чином Вашингтон намагається знизити рекордні світові ставки фрахту, повідомляє Reuters.

Йдеться про те, щоб дозволити перевозити на суднах, які раніше перебували під санкціями, "легальну нафту" – тобто сиру нафту або нафтопродукти, на які не поширюються обмеження Вашингтона. Російська та іранська нафта, що перебувають під каральними заходами, до цієї категорії не належать. Мета - вивезти більше сировини та продуктів переробки з Перської затоки.

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Компанії, які бажають використовувати такі судна, повинні будуть подавати заявку до Міністерства фінансів США. У Міністерстві енергетики запевнили, що будь-яке послаблення не допоможе Росії транспортувати нафту чи нафтопродукти, а Мінфін переадресував запитання журналістів до енергетичного відомства.

Про переговори публічно згадав міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Світового нафтового конгресу в Ер-Ріяді. За даними дослідницької компанії Energy Aspects, він пов’язав можливий крок із рекордним фрахтом, який підриває попит на американську нафту.

Тиск після рішення щодо дизельного палива

Обговорення розпочалося всього через кілька днів після того, як Трамп тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного палива. Мінфін США за дорученням президента доручив OFAC негайно видати тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизеля на світовий ринок, - вона діятиме до 7 квітня.

Це рішення викликало хвилю критики з боку Володимира Зеленського, європейських країн та частини однопартійців Трампа в Сенаті. І український президент, і американські сенатори назвали його подарунком Путіну, який дасть Кремлю гроші на продовження війни. В інтерв’ю Axios Зеленський назвав одностороннє скасування санкцій несправедливим і нечесним.

Незважаючи на запевнення Міненерго, прагнення Трампа якомога швидше вивести російський дизель на світові ринки може підштовхнути відомства дозволити його перевезення саме цими суднами.

Білий дім оперативно не відповів на запит про коментар. Високі ціни на паливо - ризик для Трампа напередодні проміжних виборів 3 листопада, на яких республіканці прагнуть зберегти контроль над обома палатами Конгресу.

Чому ринок не відчує полегшення

Ставки на перевезення танкерами досягли історичних максимумів: війни в Ірані та Україні розігнали інфляцію, а американська нафта стала недосяжною для азіатських НПЗ. Через це переробники в Азії шукають альтернативу на Близькому Сході та в Латинській Америці.

У Energy Aspects вважають, що послаблення помітно не вплине на вартість фрахту, хоча й може пожвавити перевезення на Близькому Сході. Аналітики звертають увагу й на технічний стан суден: здебільшого це старі танкери з поганим обслуговуванням.

"Малоймовірно, що це одразу додасть істотних потужностей основному флоту, особливо з огляду на те, що більшість танкерів, які потрапили під санкції через зв’язки з Росією чи Венесуелою, активно працювали протягом останніх трьох місяців", – йдеться в записці Energy Aspects для клієнтів.

За оцінкою компанії, максимум, що може дати такий крок, – це невелика кількість додаткових танкерів для окремих човникових рейсів через Ормузьку протоку між Іраном та Оманом. Джерела в морській галузі також попереджають: масштабного зниження ставок чекати не варто, адже страховики суден, як і раніше, зобов’язані дотримуватися правил ЄС та Великої Британії.

Коротко про тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити.

Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів.

Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.

За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

Як писав Главред, США запропонували європейським країнам розморозити частину суверенних активів Росії, заблокованих після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ці кошти Вашингтон пропонує передати до спеціальної структури під своїм наглядом. Таким чином команда Дональда Трампа розраховує повернути Володимира Путіна за стіл переговорів. Ідею озвучили минулого тижня в Маямі на зустрічі з представниками України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. Європейські делегати відхилили цей план.

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із главою Кремля Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Атаки на російські танкери - новини

Як писав Главред, російські нафтові танкери та портові термінали почали оснащувати протидроновими сітками та металевими клітками як захист від українських ударів дронами. Такі способи протидії БПЛА раніше бачили лише на суші, а тепер вперше застосували на морі.

6 жовтня біля берегів російського Сочі спалахнула масштабна пожежа на нафтовому танкері, який перебував в акваторії порту. Судно, ймовірно, перевозило російську нафту. Російські пропагандистські ресурси стверджують, що загоряння могло статися після атаки безпілотного катера.

У серпні видання Bloomberg писало з посиланням на неназваного американського чиновника, що Україна погодилася не атакувати частину неросійських нафтових танкерів та інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі. Йдеться про об’єкти, критично важливі для експорту казахстанської нафти через російський термінал у Новоросійську.

У ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних цілей країни-агресора Росії. Серед них - шість танкерів і два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

18 липня українські безпілотники атакували 13 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. У рамках операції "МоЛоЧКа" загалом було уражено 172 судна.

У ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилися нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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