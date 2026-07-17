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Українські дрони підірвали 12 суден тіньового флоту РФ за добу - "Мадяр"

Руслана Заклінська
17 липня 2026, 10:05
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За 12 днів операції уражено понад 150 російських суден.
Українські дрони підірвали 12 суден тіньового флоту РФ за добу - 'Мадяр'
/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ, t.me/robert_magyar

Головне:

  • За 12 діб уражено 159 суден тіньового флоту РФ
  • 17 липня в Чорному морі уражено ще 17 суден
  • Мета - паралізувати логістику нафти й палива

Українські безпілотники 17 липня атакували 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Ураження відбулося в межах операції "МоЛоЧКа", яка триває вже 12 днів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді.

За даними Сил безпілотних систем, за одну добу морські дрони "Птахи СБС" вивели з ладу 12 суден російського тіньового флоту. Серед них:

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  • 9 суховантажів;
  • 1 танкер;
  • 1 танкер-газовоз;
  • 1 буксир.

У СБС зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення логістичних можливостей Росії та порушення перевезень, які Москва здійснює в обхід міжнародних санкцій.

"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зазначив командувач.

Українські дрони підірвали 12 суден тіньового флоту РФ за добу - 'Мадяр'
Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Скільки суден уразили за час операції "МоЛоЧКа"

Операція "МоЛоЧКа" стартувала 6 липня і станом на 17 липня вже охопила значну кількість цілей. За цей період українські сили уразили 159 суден російського тіньового флоту.

Найбільше ударів припало на Азовське море - там було уражено 117 суден. Ще 42 одиниці флоту були атаковані в Чорному морі.

Що чекає росіян у Криму - думка експертки

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто замислитися про виїзд із півострова через погіршення ситуації. Таку думку висловила секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв’ю Главреду.

За її словами, проблеми в Криму вже не обмежуються паливною кризою. На півострові виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а в майбутньому регіону може загрожувати серйозна економічна криза через проблеми з туристичною сферою.

Курносова також звернула увагу на ризики для росіян, які придбали майно в Криму після анексії. За її словами, з огляду на міжнародне право півострів залишається територією України, тому такі активи можуть опинитися під загрозою.

"Зараз росіяни вже почали з цим стикатися. Хтось із них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - заявила вона.

Удари по російських кораблях - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 липня Сили оборони України уразили нафтопереробні комплекси "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані та "Афіпський" у Краснодарському краї. В Азовському морі українські сили уразили 5 танкерів, 5 суховантажів і буксир.

Також у ніч на 16 липня Сили оборони України уразили низку військових і логістичних об’єктів РФ. Серед цілей - шість танкерів і два буксири у Чорному та Азовському морях, нафтобаза "Шахтарськ", мости в Запорізькій області та Криму.

Як повідомляв Главред, ВМС ЗСУ знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд". Російський сторожовий корабель 2-го рангу був уражений морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 поблизу Новоросійська та пішов під воду.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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