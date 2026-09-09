Анапа і Новоросійськ під ударом дронів: уражені ракетоносії, Су-33 та Мі-8 РФ

Що повідомив "Мадяр":
- Сили оборони атакували Новоросійськ
- Внаслідок удару РФ втратила військові плавзасоби
- В Анапі уражено винищувач і гелікоптер РФ
Сили оборони України за участі Сил безпілотних систем у ніч на 9 вересня атакували військово-морську базу Новоросійськ у Краснодарському краї країни-агресора Росії.
Про це у Telegram повідомив Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"). За його даними, внаслідок комплексного удару ворог втратив низку військових плавзасобів, в тому числі й ракетоносії.
Та Новоросійськ - не єдине місто Краснодарського краю, де вночі було гучно. Дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі.
"Птахи СБС знищили вночі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику", - йдеться у повідомленні.
Україна може "закрити небо" над Росією
Главред писав, що через регулярні атаки України вглиб території РФ, у багатьох російських аеропортах виникають затримки. А нещодавно Україна офіційно попередила міжнародні авіакомпанії про стрімке зростання небезпеки польотів над територією Росії.
За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, те, що Україна може "закрити небо" над Росією у фактичному сенсі означає не обов'язково встановити юридичну заборону польотів, а створити такі умови, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно функціонувати.
Для цього необхідна регулярна поява неконтрольованих повітряних цілей у районах ключових російських аеропортів, передусім московського авіаційного вузла. Оскільки російська система ППО має значні можливості, одноразових ударів або поодиноких дронів недостатньо.
Удари по Новоросійську - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора.
Раніше, у липня, військово-Морські Сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд" поблизу Новоросійська. Українські військові моряки потопили це судно морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.
Напередодні, у ніч на 8 червня, дрони атакували російське місто Новоросійськ у Краснодарському краї. Під удар потрапив зокрема й нафтовий термінал "Шесхаріс".
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Про персону: "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
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