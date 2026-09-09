Анапа і Новоросійськ під ударом дронів: уражені ракетоносії, Су-33 та Мі-8 РФ

У Краснодарському краї Сили оборони уразили низку важливих цілей.

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Росіяни зазнали серйозних втрат / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru, Міноборони РФ

Що повідомив "Мадяр":

Сили оборони атакували Новоросійськ

Внаслідок удару РФ втратила військові плавзасоби

В Анапі уражено винищувач і гелікоптер РФ

Сили оборони України за участі Сил безпілотних систем у ніч на 9 вересня атакували військово-морську базу Новоросійськ у Краснодарському краї країни-агресора Росії.

Про це у Telegram повідомив Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"). За його даними, внаслідок комплексного удару ворог втратив низку військових плавзасобів, в тому числі й ракетоносії.

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Та Новоросійськ - не єдине місто Краснодарського краю, де вночі було гучно. Дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі.

"Птахи СБС знищили вночі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику", - йдеться у повідомленні.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Україна може "закрити небо" над Росією

Главред писав, що через регулярні атаки України вглиб території РФ, у багатьох російських аеропортах виникають затримки. А нещодавно Україна офіційно попередила міжнародні авіакомпанії про стрімке зростання небезпеки польотів над територією Росії.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, те, що Україна може "закрити небо" над Росією у фактичному сенсі означає не обов'язково встановити юридичну заборону польотів, а створити такі умови, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно функціонувати.

Для цього необхідна регулярна поява неконтрольованих повітряних цілей у районах ключових російських аеропортів, передусім московського авіаційного вузла. Оскільки російська система ППО має значні можливості, одноразових ударів або поодиноких дронів недостатньо.

Удари по Новоросійську - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора.

Раніше, у липня, військово-Морські Сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд" поблизу Новоросійська. Українські військові моряки потопили це судно морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

Напередодні, у ніч на 8 червня, дрони атакували російське місто Новоросійськ у Краснодарському краї. Під удар потрапив зокрема й нафтовий термінал "Шесхаріс".

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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