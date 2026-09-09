"Живу як монах": український актор-воїн розповів, як схуд на 40 кг

Володимир Ращук поділився подробицями свого харчування та розповів про свій звичний раціон.

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Володимир Ращук розповів, як схуд на 40 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Коротко:

Ращук регулярно відвідує спортзал

Актор вважає, що дуже важливо правильно скласти раціон харчування

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук розповів про значне схуднення та розкрив, що допомогло йому скинути 40 кілограмів і зберегти результат. За словами артиста, всупереч поширеній думці, головну роль у цьому процесі відіграли зовсім не тренування.

У коментарі "Новому каналу" Ращук поділився подробицями свого харчування та розповів про звичний раціон. Зараз основу його меню складають прості домашні продукти - рис, макарони, картопля, курка, яйця та овочі.

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"Зараз я не балую себе їжею. Живу трохи як чернець. У мене щоденна "тарілка" однакова й проста: рис, макарони, картопля, курка, яйця, овочі. І так живу останні півтора року. Але мені дуже смачно! Бо я вмію смачно готувати. Не просто суху страву, а щоразу по-різному: то по-індійськи, то з ноткою Японії. До того ж мені подобається стояти на кухні", - розповів актор.

При цьому Ращук зазначив, що регулярно відвідує спортзал, однак саме фізичні навантаження він не вважає головним чинником свого схуднення. На його думку, набагато важливіше правильно скласти раціон і дотримуватися балансу поживних речовин.

"80% цього процесу припадає саме на збалансоване харчування. Потрібно дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів. Це основа! Та й їжа взагалі має бути простою", - підкреслив він.

Актор зізнався, що тепер навіть ресторанна їжа не завжди здається йому такою смачною, як приготована вдома. Щоб дотримуватися звичного раціону й під час роботи, він заздалегідь готує їжу й бере її з собою на знімальний майданчик.

"Зараз, коли замовляю щось у ресторанах, мені несмачно. Домашнє краще. Якщо поїду в якийсь заклад, то після цього все одно хочеться повернутися до домашнього рису з куркою. Підтримую форму теж просто. Щоразу на знімальний майданчик приїжджаю з контейнерами. Напередодні ввечері стаю на кухні, витрачаю півгодини - і все! До наступного дня їжа вже зібрана. Знаєте, рука набита", - пояснив Ращук.

Для підтримки форми актор також продовжує тренуватися. Зараз він займається у спортзалі приблизно тричі на тиждень і вважає такий графік достатнім.

Інфографіка: Главред

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Про особу: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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