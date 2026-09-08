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"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив причину звільнення від служби у ЗСУ

Віталій Кірсанов
8 вересня 2026, 22:31
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За словами Ярошенка, проблеми зі здоров’ям виявили під час військово-лікарської комісії, коли йому було 21 рік.
Чоловік Наталки Денисенко розповів про причину звільнення зі служби у ЗСУ
Чоловік Наталки Денисенко розповів про причину звільнення зі служби у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Коротко:

  • У Ярошенка - вроджене спадкове захворювання внутрішніх органів
  • Конкретний діагноз Ярошенко розкривати не став

Чоловік актриси Наталки Денисенко, бізнесмен і манекенник Юрій Ярошенко, вперше докладно розповів про вроджене захворювання, через яке ще в молодості його визнали непридатним до військової служби.

Тема його військового статусу вже не вперше стає предметом обговорення. В інтерв’ю Славі Дьоміну Ярошенко пояснив, що рішення про непридатність до служби було ухвалено задовго до початку повномасштабної війни.

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За словами чоловіка, проблеми зі здоров’ям виявили під час військово-лікарської комісії, коли йому було 21 рік. Через діагноз Юрія відрахували з військового інституту, після чого йому довелося продовжити навчання за іншою спеціальністю.

Ярошенко уточнив, що у нього діагностовано вроджене спадкове захворювання внутрішніх органів, яке несумісне з проходженням військової служби. При цьому інвалідність він не оформлював, однак хвороба пов’язана з серйозними ризиками для здоров’я.

"Ця хвороба була несумісна зі службою у Збройних Силах України. Це захворювання, пов’язане з внутрішніми органами. Це не інвалідність. Я її не оформлював, і за цю хворобу, ймовірно, інвалідність не надають, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти", - розповів чоловік Денисенко.

Конкретний діагноз Ярошенко розкривати не став. Він лише зазначив, що захворювання є спадковим, вимагає постійного медичного контролю та накладає певні обмеження на повсякденне життя.

Зокрема, чоловік стежить за харчуванням і повністю відмовився від алкоголю. За його словами, раніше він міг зловживати спиртним, однак після того, як дізнався про свій стан, змінив спосіб життя. У цьому його підтримує й дружина.

"Це вроджене захворювання. Більше того, воно спадкове. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її потрібно постійно контролювати. Дуже багато обмежень. Наприклад, я не п'ю алкоголь, хоча раніше зловживав ним. А зараз дружина мене підтримує і каже, що треба стежити за харчуванням. Бо людина може померти набагато раніше, ніж їй судилося", - зазначив Ярошенко.

Під час інтерв’ю також обговорили поїздки Юрія Ярошенка разом із Наталкою Денисенко за кордон під час повномасштабної війни. Слава Дьомін поцікавився, на якій підставі чоловік актриси перетинає державний кордон, оскільки ці поїздки викликають запитання у користувачів Мережі.

Ярошенко заявив, що не збирається приховувати обставини, які дозволяють йому виїжджати з України, і не вважає себе винним у тому, що має законні підстави для перетину кордону.

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Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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