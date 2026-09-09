"З'являється чоловік": Денисенко розкрила причину розриву із Цимбалюком

Актриса відверто розповіла про охолодження стосунків із близьким другом.

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Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк - чому перестали спілкуватися / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

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Чому Наталка Денисенко перестала спілкуватися з Тарасом Цимбалюком

Які стосунки склалися в актриси з Оленою Світлицькою

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася подробицями змін у своєму найближчому оточенні. В інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну зірка назвала причини, через які припинила дружбу зі своїм давнім колегою Тарасом Цимбалюком.

За словами Денисенко, головною причиною припинення близького спілкування стали її стосунки з Юрієм Ярошенком. Незважаючи на те, що чоловіки дружили ще до знайомства з Наталкою, через новий роман актриса перестала приділяти достатньо уваги близькому другові.

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Наталка Денисенко - стосунки з Цимбалюком / скрін з відео

"Ми з Тарасом були дуже близькі, знаєш. Я приділяла йому багато уваги. А коли з’являється чоловік, якому ти приділяєш більше уваги, це вже…", - зазначила Наталка.

На припущення Деміна про те, що актриса таким чином могла "зачепити самолюбство" Цимбалюка, Денисенко коротко відповіла: "Можливо, я не знаю".

Крім того, Наталка Денисенко прокоментувала стосунки зі своєю колишньою подругою та колегою Оленою Світлицькою, яка не так давно офіційно розсекретила їхній роман із Цимбалюком. За словами актриси, між ними панує сильна напруга. Денисенко запевнила, що справа зовсім не в заздрості, а в особистих розбіжностях.

Наталка Денисенко - інтерв’ю / скрін з відео

"Напруга є. Я не спілкуюся з Оленою і навіть не вітаюся з нею. Бо сталася низка подій, і я більше не хочу мати у своєму оточенні таку людину", - різко заявила артистка.

Нагадаємо, що близько місяця тому Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж. Ні Тараса Цимбалюка, ні Олени Світлицької серед гостей на святковій церемонії не було.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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