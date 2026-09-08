Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

Популярна співачка не залишається осторонь українських реалій.

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Софія Ротару про нічний напад на Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

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Що написала Ротару

Яким фото вона поділилася

Народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару, яка не підтримує військовий напад терористичної Росії на Україну, відреагувала на обстріл Києва в ніч на 8 вересня.

Ротару зазвичай небагатослівна, коли описує трагедію України. Однак цього разу вона була особливо емоційною.

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"Біль…", - коротко прокоментувала артистка й додала до допису в Instagram емодзі у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару емоційно висловилася про Київ / Скріншот Instagram/sofiarotaru.official

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Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. В результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у складських приміщеннях.

Раніше також актриса Памела Андерсон відверто розповіла про важкий діагноз, який колись повністю змінив її життя.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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