Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

Коротко:
- Що написала Ротару
- Яким фото вона поділилася
Народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару, яка не підтримує військовий напад терористичної Росії на Україну, відреагувала на обстріл Києва в ніч на 8 вересня.
Ротару зазвичай небагатослівна, коли описує трагедію України. Однак цього разу вона була особливо емоційною.
"Біль…", - коротко прокоментувала артистка й додала до допису в Instagram емодзі у вигляді розбитого серця.
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Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. В результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у складських приміщеннях.
Раніше також актриса Памела Андерсон відверто розповіла про важкий діагноз, який колись повністю змінив її життя.
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Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
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