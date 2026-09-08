Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

Попередньо йдеться про повернення під контроль понад 200 квадратних кілометрів території - це більше, ніж площа Одеси, яка становить 162,4 км².

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ЗСУ зупинили просування росіян під Лиманом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ЗСУ зупинили просування росіян під Лиманом

Українським силам вдалося перерізати російський виступ

Після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу провели масштабну операцію проти російського угруповання на північ від міста. Про це повідомили військовий з позивним "Мучний" та OSINT-аналітик Clément Molin.

За словами "Мучного", українським силам вдалося перерізати російський виступ, який противник формував для подальшого просування в напрямку Лиману. Попередньо йдеться про повернення під контроль понад 200 квадратних кілометрів території - це більше, ніж площа Одеси, яка становить 162,4 км².

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Військовий зазначив, що в разі підтвердження заявлених масштабів мова йде не про локальну зміну лінії фронту. Російський виступ дозволяв армії РФ тиснути на Лиман з північного напрямку та поступово розширювати зону своєї присутності.

"Його відсічення означає, що їм доводиться заново вибудовувати передній край, відходити з частини зайнятих позицій і фактично втрачати результати попередніх місяців наступальних дій", - пояснив "Мучний".

Окрему увагу він звернув на сили, які Росія задіяла на цій ділянці. Проти підрозділів 3-го армійського корпусу тривалий час діяли 20-та та 25-та загальновійськові армії РФ, а також 1-ша танкова армія.

Фото: x.com/clement_molin

Раніше представники корпусу заявляли, що після стабілізації фронту українським військовим вдалося ліквідувати окремі райони російської інфільтрації та перейти до покращення власного тактичного становища.

За оцінкою "Мучного", російські підрозділи протягом кількох місяців намагалися просунутися в цьому напрямку, накопичували сили, шукали вразливі місця в обороні та поступово розширювали свій виступ. Однак українська операція, за його словами, суттєво змінила ситуацію.

У результаті російським військам тепер доводиться коригувати позиції та заново організовувати лінію оборони замість очікуваного розвитку наступу.

При цьому військовий підкреслив, що операція ще триває. Тому площа звільненої території та остаточна конфігурація лінії фронту можуть змінитися після уточнення даних.

Головним результатом він вважає те, що російський виступ на північ від Лимана більше не виконує колишню наступальну функцію. Тепер російським військам доводиться реагувати на дії українських підрозділів, тоді як ініціатива на окремих ділянках перейшла до Сил оборони України.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав "Главред", російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас підтверджених територіальних завоювань окупантів за цей період не зафіксовано. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, російські військові та пропагандистські ресурси заявляли про нібито замкнутий "Волчанський котел" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ і заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об’єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створено у 2025 році на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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