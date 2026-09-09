Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

За словами німецького міністра, українська сторона має отримати ракети для Patriot до початку зимового сезону.

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Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО / колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua, wikipedia

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Берлін продовжить передавати Україні системи ППО IRIS-T

Загальна вартість польської допомоги становитиме 50 млн євро

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО. Зокрема, Німеччина вирішила терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot. Боєприпаси будуть виділені із запасів Бундесверу. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє "Суспільне".

За словами німецького міністра, українська сторона має отримати ракети для Patriot до початку зимового сезону. Водночас Пісторіус закликав інших учасників "Рамштайна" перевірити власні арсенали та розглянути можливість додаткових поставок Україні.

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"Я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу", - заявив Пісторіус.

Точну кількість ракет, які Німеччина передасть Україні, міністр не назвав. Він наголосив, що перед зимовим періодом необхідно максимально посилити українську протиповітряну оборону, і закликав партнерів у разі сумнівів робити вибір на користь підтримки України.

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Німеччина збільшить постачання ракет

Окрім PAC-2, Німеччина має намір збільшити постачання Україні ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу.

Крім того, Берлін продовжить передавати Україні системи ППО IRIS-T та керовані ракети до них. У свою чергу, Україна планує замовити ще кілька тисяч таких ракет. Передбачається, що їх закупівля буде профінансована за рахунок кредиту Європейського Союзу для України.

Польща готує новий пакет допомоги

За підсумками 36-го засідання "Рамштайна" про новий пакет військової допомоги оголосила й Польща. Його загальна вартість становитиме 50 млн євро. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Під час зустрічі партнери обговорили подальше зміцнення Збройних сил України. Серед ключових напрямків підтримки - протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.

Українська сторона також представила союзникам свій план війни, відповідно до якого діють Сили оборони.

За підсумками засідання країни-партнери оголосили про нові фінансові та військові внески на підтримку України. Зокрема, польський пакет частково буде спрямований на посилення української системи протиповітряної оборони.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі триваючого збільшення Росією випуску балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Виробництво Patriot - головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Україна уклала контракти приблизно на 1000 ракет для зенітних комплексів Patriot. Однак основна частина цих боєприпасів надійде не відразу, тому Києву необхідна додаткова допомога союзників. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара.

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ЗРК Patriot Patriot – американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети та безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п’яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 пускові установки на батарею) систем Patriot може сягати $9 млрд (включає: 36 пускових установок ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 пускові установки), 288 ПЗРК PAC-3, 216 ПЗРК з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість запуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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