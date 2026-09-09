Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

Віталій Кірсанов
9 вересня 2026, 01:44
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами німецького міністра, українська сторона має отримати ракети для Patriot до початку зимового сезону.
Німеччина та Польща допоможуть Україні у сфері ППО
Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО / колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua, wikipedia

Коротко:

  • Берлін продовжить передавати Україні системи ППО IRIS-T
  • Загальна вартість польської допомоги становитиме 50 млн євро

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО. Зокрема, Німеччина вирішила терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot. Боєприпаси будуть виділені із запасів Бундесверу. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє "Суспільне".

За словами німецького міністра, українська сторона має отримати ракети для Patriot до початку зимового сезону. Водночас Пісторіус закликав інших учасників "Рамштайна" перевірити власні арсенали та розглянути можливість додаткових поставок Україні.

відео дня

"Я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу", - заявив Пісторіус.

Точну кількість ракет, які Німеччина передасть Україні, міністр не назвав. Він наголосив, що перед зимовим періодом необхідно максимально посилити українську протиповітряну оборону, і закликав партнерів у разі сумнівів робити вибір на користь підтримки України.

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки
Главред

Німеччина збільшить постачання ракет

Окрім PAC-2, Німеччина має намір збільшити постачання Україні ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу.

Крім того, Берлін продовжить передавати Україні системи ППО IRIS-T та керовані ракети до них. У свою чергу, Україна планує замовити ще кілька тисяч таких ракет. Передбачається, що їх закупівля буде профінансована за рахунок кредиту Європейського Союзу для України.

Польща готує новий пакет допомоги

За підсумками 36-го засідання "Рамштайна" про новий пакет військової допомоги оголосила й Польща. Його загальна вартість становитиме 50 млн євро. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Під час зустрічі партнери обговорили подальше зміцнення Збройних сил України. Серед ключових напрямків підтримки - протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.

Українська сторона також представила союзникам свій план війни, відповідно до якого діють Сили оборони.

За підсумками засідання країни-партнери оголосили про нові фінансові та військові внески на підтримку України. Зокрема, польський пакет частково буде спрямований на посилення української системи протиповітряної оборони.

Євген Хмара
Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі триваючого збільшення Росією випуску балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Виробництво Patriot - головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Україна уклала контракти приблизно на 1000 ракет для зенітних комплексів Patriot. Однак основна частина цих боєприпасів надійде не відразу, тому Києву необхідна додаткова допомога союзників. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара.

Читайте також:

ЗРК Patriot

Patriot – американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети та безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п’яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 пускові установки на батарею) систем Patriot може сягати $9 млрд (включає: 36 пускових установок ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 пускові установки), 288 ПЗРК PAC-3, 216 ПЗРК з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість запуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ПВО Міноборони РФ глава Міноборони Міноборони України Польща Євген Хмара Німеччина Рамштайн зустріч ЗРК Patriot Міноборони
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

01:44Україна
США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

23:07Світ
Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:35Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Останні новини

02:49

Для чого в холодильнику залишають миску з сіллю: трюк вирішує надокучливу проблему

01:44

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

01:12

Три місяці народження, для яких осінь 2026 року стане доленосною

00:23

"Живу як монах": український актор-воїн розповів, як схуд на 40 кг

08 вересня, вівторок
23:55

Квасоля звариться у кілька разів швидше: що потрібно додати під час варіння

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
23:33

Повзає по деревах і згортається в кульку: у лісах знайдено незвичайного мешканця

23:07

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

22:54

Син принца Вільяма подорослішав і став його копією

22:50

Скляні душові кабіни втрачають популярність: яку дешеву альтернативу обирають у 2026

Реклама
22:33

Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

22:31

"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив причину звільнення від служби у ЗСУ

21:56

Син Пономарьова показав свою дівчину на публічному заході

21:35

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:32

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:28

Борщ втратить колір і смак: що кладуть першим — капусту чи картоплю

21:07

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

20:59

Більше жодної плісняви й засихання: куди покласти часник для довгого зберігання

20:36

Складний період восени 2026 року: чотири знаки зодіаку чекають випробування

20:32

Україна замовила майже 1000 ракет для Patriot: Хмара розкрив прохання до союзників

20:15

Путін відкинув мирний план США: Bloomberg розкрили нові плани Кремля на Україну

Реклама
19:44

Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"Відео

19:41

Гороскоп Таро на завтра, 9 вересня: Овнам — не здаватися, Ракам — давати

19:30

Зелені перці масово почервоніють: секрет вересневого підживлення кущівВідео

19:29

Секрет пишного цвітіння: що насипати в лунку при посадці тюльпанів

19:12

Маловідомий трюк із фруктом: картопля не проросте й не зморщиться місяцями

19:10

Росія змінює ціль: Коваленко про нову скандальну заяву ЛавроваПогляд

19:05

Ситуація загострюється: ворог просунувся одразу на 3 гарячих напрямках фронту

18:49

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США

18:38

9 вересня не можна конфліктувати та ворожити: яке церковне свято

18:28

Експерти радять висипати мокрий туалетний папір у сад - для чогоВідео

18:22

Пельмені вийдуть набагато смачнішими та ароматнішими: що додати під час варіння

17:34

Трамп провів нові переговори з Путіним щодо України: про що домовились

17:33

Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

17:28

Коричневий наліт на деко зникне без тертя: яка проста суміш зробить усе сама

17:27

Кількість жертв різко зроста: Росія атакує Київ реактивними дронами, що відомо

17:26

Сварки та безгрошів’я: три місця, де не можна зберігати хліб

17:10

Росія може знову наступати на Київ: командувач НГУ розповів, чого чекати восени

17:08

Бруд і запахи з килима зникнуть без складного чищення: знадомиться продукт із кухні

16:57

Непрохані сусіди: чому павуки масово лізуть до будинку

16:48

Тест на IQ: потрібно знайти білку серед осіннього листя за 8 секунд

Реклама
16:46

"Публічно має вибачатися": Денисенко розкрила головну образу на Федінчика

16:41

Для чого загортати батареї в пакет перед опалювальним сезоном - пропускати не можнаВідео

16:34

Гірчиця, фацелія чи жито: що краще посіяти після врожаю

16:32

Різдвяник віддячить купою квітів: що слід зробити з рослиною у вересні

16:25

Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК "Корал"

16:15

Айстри будуть усипані пишними квітами: чим підживити їх у вересні

16:12

Майстер назвала наймодніший манікюр осені 2026: які кольори і дизайни в трендіВідео

16:07

Смертний вирок: Памела Андерсон розповіла про свій невиліковний діагноз

16:04

17 вересня на Київстар ТБ стартує "Мій новий берег": дивіться трейлер нової Original-мелодрами

15:59

"Де платять найменше?": Катя Олос та Олександр Громовий розповіли про найдивніші, найважчі та найцікавіші професії у "Місія впоратися"Відео

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти