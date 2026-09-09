Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Пономарьов здивував зізнанням про зниклу Марію Яремчук: "Вона відмовилася"

Христина Трохимчук
9 вересня 2026, 05:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Народний артист України розповів про рідкісні зустрічі зі співачкою та відповів, чи планує вона повернутися у шоу-бізнес.
Де зараз Марія Яремчук
Де зараз Марія Яремчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Яремчук, Олександр Пономарьов

Ви дізнаєтеся:

  • Чим займається Марічка Яремчук після відходу зі сцени
  • Що Пономарьов думає про можливе повернення куми в шоу-бізнес

Народний артист України Олександр Пономарьов публічно поділився подробицями спілкування зі своєю кумою, співачкою Марією Яремчук, яка у 2018 році шокувала шанувальників рішенням завершити співочу кар'єру. Завісу над таємним життям артистки Пономарьов трохи підняв у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

За словами виконавця, через його щільний гастрольний графік вони бачаться не так часто, проте він продовжує підтримувати зв’язок із кумою.

відео дня

"Ми бачилися півроку тому. Знову побачимося вже через місяць. Послухайте, я гастролюю, не сиджу на одному місці, тож не можу просто так приїхати. Тим більше в той регіон. Як тільки доберуся туди, відразу зустрінуся", - поділився співак.

Нове фото Марії Яремчук
Як зараз виглядає Марія Яремчук / фото: instagram.com, Марія Яремчук

Незважаючи на те, що Яремчук більше не виступає перед публікою, Олександр Пономарьов зазначив, що вона не викреслила музику та поезію зі свого життя. Співачка продовжує писати тексти, які щиро захоплюють народного артиста. На запитання про те, чи планує Марія Яремчук офіційно повернутися на велику сцену, Пономарьов не зміг дати однозначної відповіді, але висловив надію знову почути її пісні.

"Я дуже хотів би, щоб вона повернулася. Вона дуже талановита. Я читав її тексти. Деякі тексти за своєю глибиною навіть нагадують мені Ліну Костенко. Ті, які вона мені показувала зараз. Я не кажу про пісні, від яких вона відмовилася, бо це було для неї занадто легко, як вона вважала", - розповів музикант.

Марія Яремчук
Марія Яремчук рідко виходить на зв'язок із шанувальниками / фото: instagram.com, Марія Яремчук

Куди зникла Марія Яремчук

Співачка побудувала успішну кар'єру в українському шоу-бізнесі та гідно представила Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2014". Однак у 2018 році артистка несподівано заявила про припинення концертної діяльності. Також Олександр Пономарьов є хрещеним батьком дитини, яку співачка народила вже після відходу зі сцени.

Марія Яремчук
Марія Яремчук / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко відверто заговорила про розлучення з Андрієм Фединчиком. Актриса зізналася, що досі ображається на колишнього чоловіка через його звинувачення у зрадах та публічні нецензурні висловлювання на її адресу.

Також Потап відверто розповів про схеми своїх виїздів за кордон під час війни. В інтерв’ю російській журналістці репер зізнався, що використовував благодійний привід для перетину кордону, додавши, що кожен виїзд давався йому з великими труднощами.

Читайте також:

Про персону: Марія Яремчук

Марія Яремчук - українська співачка, представниця України та фіналістка пісенного конкурсу "Євробачення 2014", де посіла 6 місце, фіналістка телепроєкту "Голос країни". У 2012 році представляла Україну на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2012" у Росії, де посіла 3-тє місце.
Дочка українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. У 2023 році Марія Яремчук, як запрошена гостя, виступила на "Євробаченні" в Ліверпулі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Пономарьов Марія Яремчук новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує Київ, дрон влучив у багатоповерхівку - перші деталі

Росія атакує Київ, дрон влучив у багатоповерхівку - перші деталі

08:40Україна
Путін хоче капітуляції: як диктатор використав розмову з Трампом

Путін хоче капітуляції: як диктатор використав розмову з Трампом

08:32Війна
РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою: є жертви серед цивільного населення

РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою: є жертви серед цивільного населення

08:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Посадка картоплі у вересні: ірландський метод для раннього урожаю

Посадка картоплі у вересні: ірландський метод для раннього урожаю

Останні новини

08:40

Росія атакує Київ, дрон влучив у багатоповерхівку - перші деталі

08:32

Путін хоче капітуляції: як диктатор використав розмову з Трампом

08:20

РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою: є жертви серед цивільного населенняФото

08:01

Майже 6-бальна магнітні буря накрила Землю: скільки триватиме шторм G2

07:25

Росія завдала удару по Дніпру, зруйновано будинки та загорівся склад: є пораненіФото

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
07:04

Навіщо Путіну насправді потрібні перемовини - пояснює Віталій ПортниковПогляд

06:54

Вибухи та пожежа в Новоросійську: що відомо про атаку на ключовий порт РФ

05:55

Пономарьов здивував зізнанням про зниклу Марію Яремчук: "Вона відмовилася"

05:31

Їх більше не купити: які культові продукти часів СРСР назавжди зникли з полиць

Реклама
05:00

Нова сторінка у житті: чотири знаки зодіаку опиняться під щасливою зіркою

04:42

Чому все більше дачників роблять отвори в землі - результат буде видно весноюВідео

04:16

Запас на випадок НС: як законсервувати воду в банках на десятиліттяВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці усміхненої дівчини за 42 с

03:41

Не треба навіть нахилятися: європейський спосіб швидкого знищення бур'янівВідео

02:49

Для чого в холодильнику залишають миску з сіллю: трюк вирішує надокучливу проблему

01:44

Німеччина та Польща допоможуть Україні з ППО: деталі пакету підтримки

01:12

Три місяці народження, для яких осінь 2026 року стане доленосною

00:23

"Живу як монах": український актор-воїн розповів, як схуд на 40 кг

08 вересня, вівторок
23:55

Квасоля звариться у кілька разів швидше: що потрібно додати під час варіння

23:33

Повзає по деревах і згортається в кульку: у лісах знайдено незвичайного мешканця

Реклама
23:07

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

22:54

Син принца Вільяма подорослішав і став його копією

22:50

Скляні душові кабіни втрачають популярність: яку дешеву альтернативу обирають у 2026

22:33

Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

22:31

"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив причину звільнення від служби у ЗСУ

21:56

Син Пономарьова показав свою дівчину на публічному заході

21:35

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:32

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:28

Борщ втратить колір і смак: що кладуть першим — капусту чи картоплю

21:07

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

20:59

Більше жодної плісняви й засихання: куди покласти часник для довгого зберігання

20:36

Складний період восени 2026 року: чотири знаки зодіаку чекають випробування

20:32

Україна замовила майже 1000 ракет для Patriot: Хмара розкрив прохання до союзників

20:15

Путін відкинув мирний план США: Bloomberg розкрили нові плани Кремля на Україну

19:44

Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"Відео

19:41

Гороскоп Таро на завтра, 9 вересня: Овнам — не здаватися, Ракам — давати

19:30

Зелені перці масово почервоніють: секрет вересневого підживлення кущівВідео

19:29

Секрет пишного цвітіння: що насипати в лунку при посадці тюльпанів

19:12

Маловідомий трюк із фруктом: картопля не проросте й не зморщиться місяцями

19:10

Росія змінює ціль: Коваленко про нову скандальну заяву ЛавроваПогляд

Реклама
19:05

Ситуація загострюється: ворог просунувся одразу на 3 гарячих напрямках фронту

18:49

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США

18:38

9 вересня не можна конфліктувати та ворожити: яке церковне свято

18:28

Експерти радять висипати мокрий туалетний папір у сад - для чогоВідео

18:22

Пельмені вийдуть набагато смачнішими та ароматнішими: що додати під час варіння

17:34

Трамп провів нові переговори з Путіним щодо України: про що домовились

17:33

Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

17:28

Коричневий наліт на деко зникне без тертя: яка проста суміш зробить усе сама

17:27

Кількість жертв різко зроста: Росія атакує Київ реактивними дронами, що відомо

17:26

Сварки та безгрошів’я: три місця, де не можна зберігати хліб

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти