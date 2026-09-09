Пономарьов здивував зізнанням про зниклу Марію Яремчук: "Вона відмовилася"

Народний артист України розповів про рідкісні зустрічі зі співачкою та відповів, чи планує вона повернутися у шоу-бізнес.

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Де зараз Марія Яремчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Яремчук, Олександр Пономарьов

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Чим займається Марічка Яремчук після відходу зі сцени

Що Пономарьов думає про можливе повернення куми в шоу-бізнес

Народний артист України Олександр Пономарьов публічно поділився подробицями спілкування зі своєю кумою, співачкою Марією Яремчук, яка у 2018 році шокувала шанувальників рішенням завершити співочу кар'єру. Завісу над таємним життям артистки Пономарьов трохи підняв у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

За словами виконавця, через його щільний гастрольний графік вони бачаться не так часто, проте він продовжує підтримувати зв’язок із кумою.

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"Ми бачилися півроку тому. Знову побачимося вже через місяць. Послухайте, я гастролюю, не сиджу на одному місці, тож не можу просто так приїхати. Тим більше в той регіон. Як тільки доберуся туди, відразу зустрінуся", - поділився співак.

Як зараз виглядає Марія Яремчук / фото: instagram.com, Марія Яремчук

Незважаючи на те, що Яремчук більше не виступає перед публікою, Олександр Пономарьов зазначив, що вона не викреслила музику та поезію зі свого життя. Співачка продовжує писати тексти, які щиро захоплюють народного артиста. На запитання про те, чи планує Марія Яремчук офіційно повернутися на велику сцену, Пономарьов не зміг дати однозначної відповіді, але висловив надію знову почути її пісні.

"Я дуже хотів би, щоб вона повернулася. Вона дуже талановита. Я читав її тексти. Деякі тексти за своєю глибиною навіть нагадують мені Ліну Костенко. Ті, які вона мені показувала зараз. Я не кажу про пісні, від яких вона відмовилася, бо це було для неї занадто легко, як вона вважала", - розповів музикант.

Марія Яремчук рідко виходить на зв'язок із шанувальниками / фото: instagram.com, Марія Яремчук

Куди зникла Марія Яремчук

Співачка побудувала успішну кар'єру в українському шоу-бізнесі та гідно представила Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2014". Однак у 2018 році артистка несподівано заявила про припинення концертної діяльності. Також Олександр Пономарьов є хрещеним батьком дитини, яку співачка народила вже після відходу зі сцени.

Марія Яремчук / інфографіка: Главред

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Про персону: Марія Яремчук Марія Яремчук - українська співачка, представниця України та фіналістка пісенного конкурсу "Євробачення 2014", де посіла 6 місце, фіналістка телепроєкту "Голос країни". У 2012 році представляла Україну на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2012" у Росії, де посіла 3-тє місце.

Дочка українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. У 2023 році Марія Яремчук, як запрошена гостя, виступила на "Євробаченні" в Ліверпулі.

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