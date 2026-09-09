Росія атакує Київ, дрон влучив у багатоповерхівку - перші деталі

Росія цинічно б'є по житловій забудові столиці.

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Столиця майже 20 годин перебуває у тривозі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

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РФ запустила по Києву реактивні дрони

Один з БпЛА влучив у багатоповерхівку

На місці влучання працюють екстрені служби

Країна-агресор Росія атакує Київ реактивними безпілотниками. Повітряні сили повідомили про загрозу для міста о 08:09. Вже близько 08:13 мешканці столиці почули вибухи.

О 08:20 мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі є влучання дрона у 16-поверховий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Даних щодо жертв чи постраждалих наразі немає.

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Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

О 08:45 Кличко уточнив, що у Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.

О 09:07 в КМВА повідомили про перших постраждалих внаслідок російської атаки.

"Наразі відомо про 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі", - йдеться у дописі.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Зауважимо, що Київ під атаками БпЛА вже майже 20 годин. За останню добу у столиці оголошували повітряну тривогу 5 разів з невеликими перервами.

Як Росія змінила тактику ударів по Києву

Главред писав, що за словами військового оглядача Дениса Поповича, Росія останніми днями змінила сам принцип організації повітряних атак. За його словами, така схема дозволяє підтримувати майже безперервний режим повітряної небезпеки.

При цьому реактивні "Герані-4" та "Герані-5" значно швидші за традиційні бензинові дрони, через що частина звичних засобів боротьби втрачає колишню ефективність.

Нова схема створює навантаження не лише на військову систему захисту. Постійні сигнали тривоги зупиняють транспорт, впливають на роботу установ, торговельних центрів та підприємств, а також змушують бізнес працювати в умовах постійної невизначеності.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 8 вересня у Соломʼянському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей. Кількість загиблих за попередню добу зросла в столиці до 5 людей.

Раніше повідомлялося, що вдень 8 вересня ударний дрон влучив у будівлю телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" у Києві - у момент, коли редакція працювала в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Напередодні стало відомо, що 8 вересня у Шевченківському та Голосіївському районах були зафіксовані влучання в складські будівлі, внаслідок чого виникли пожежі.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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