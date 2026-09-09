"Українці мене зрозуміють": ексдружина Кличка ухвалила важливе рішення

Ви дізнаєтеся:
- Наталія Єгорова повернулася в Україну
- Чим займається екс-дружина мера Києва Віталія Кличка під час поїздки
Модель Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, повернулася в Україну з Німеччини, де проживала останнім часом. Про своє повернення на батьківщину знаменитість повідомила в соцмережі Instagram, опублікувавши кадри з Ужгорода.
Наталія зізналася, що не відвідувала рідну країну вже кілька років. Після довгої подорожі Єгорова одразу вирушила досліджувати місто, прогулявшись вулицями Ужгорода та зробивши пам’ятні знімки.
"Я досі не вірю в це… Я повернулася до своїх коренів. Повернулася на свою Батьківщину. Україна! Важко описати словами те, що я відчуваю зараз", - поділилася емоціями модель.
Увечері Наталія вирушила до одного з місцевих ресторанів, щоб насолодитися національною кухнею. На вечерю вона обрала традиційну страву з оригінальним смаком - вареники з яблуками на маковому тісті.
"Тільки українці мене зрозуміють. Бути в Україні й не з’їсти вареників", - прокоментувала Єгорова.
Незважаючи на виснажливу подорож із Німеччини, знаменитість знаходить час для повноцінного відпочинку. Зараз Наталія Єгорова перебуває в Карпатах, насолоджуючись мальовничими гірськими краєвидами.
Віталій Кличко та Наталія Єгорова - особисте життя
Віталій Кличко та Наталія Єгорова познайомилися у 1995 році й одружилися 26 квітня 1997 року. У шлюбі у них народилося троє дітей: сини Єгор-Деніел і Максим-Олександр, а також дочка Єлизавета-Вікторія. Багато років подружжя жило окремо: Віталій перебував у Києві через роботу на посаді мера, а Наталія - у Гамбурзі, де розвивала музичну кар’єру. У серпні 2022 року пара оголосила про розлучення після 25 років шлюбу.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Олександр Пономарьов розповів про стосунки з Марією Яремчук, яка завершила кар'єру в 2018 році. Співак зізнався, що через щільний гастрольний графік зустрічі з кумою відбуваються рідко, але вони продовжують підтримувати зв’язок.
Також Наталка Денисенко розкрила причини важкого розлучення з Андрієм Фединчиком. За словами актриси, приводом для конфлікту стали публічні, вимовлені в нетверезому стані, звинувачення у зраді та нецензурні висловлювання Фединчика на її адресу в соцмережах.
Читайте також:
- "Живу як монах": український актор-воїн розповів, як схуд на 40 кг
- "Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розповів про причину звільнення зі служби в ЗСУ
- Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"
Про персону: Наталія Єгорова
Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред