"Українці мене зрозуміють": ексдружина Кличка ухвалила важливе рішення

Модель опублікувала атмосферні знімки з Ужгорода та Карпат.

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Наталія Єгорова повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Єгорова

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Наталія Єгорова повернулася в Україну

Чим займається екс-дружина мера Києва Віталія Кличка під час поїздки

Модель Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, повернулася в Україну з Німеччини, де проживала останнім часом. Про своє повернення на батьківщину знаменитість повідомила в соцмережі Instagram, опублікувавши кадри з Ужгорода.

Наталія зізналася, що не відвідувала рідну країну вже кілька років. Після довгої подорожі Єгорова одразу вирушила досліджувати місто, прогулявшись вулицями Ужгорода та зробивши пам’ятні знімки.

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Наталія Єгорова в Ужгороді / фото: instagram.com, Наталія Єгорова

"Я досі не вірю в це… Я повернулася до своїх коренів. Повернулася на свою Батьківщину. Україна! Важко описати словами те, що я відчуваю зараз", - поділилася емоціями модель.

Увечері Наталія вирушила до одного з місцевих ресторанів, щоб насолодитися національною кухнею. На вечерю вона обрала традиційну страву з оригінальним смаком - вареники з яблуками на маковому тісті.

Наталія Єгорова в захваті від повернення / фото: instagram.com, Наталія Єгорова

"Тільки українці мене зрозуміють. Бути в Україні й не з’їсти вареників", - прокоментувала Єгорова.

Незважаючи на виснажливу подорож із Німеччини, знаменитість знаходить час для повноцінного відпочинку. Зараз Наталія Єгорова перебуває в Карпатах, насолоджуючись мальовничими гірськими краєвидами.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова - особисте життя

Віталій Кличко та Наталія Єгорова познайомилися у 1995 році й одружилися 26 квітня 1997 року. У шлюбі у них народилося троє дітей: сини Єгор-Деніел і Максим-Олександр, а також дочка Єлизавета-Вікторія. Багато років подружжя жило окремо: Віталій перебував у Києві через роботу на посаді мера, а Наталія - у Гамбурзі, де розвивала музичну кар’єру. У серпні 2022 року пара оголосила про розлучення після 25 років шлюбу.

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Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.

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