Україна замовила майже 1000 ракет для Patriot: Хмара розкрив прохання до союзників

За словами міністра, зміцнення протиповітряної оборони залишається однією з ключових умов забезпечення стабільності України.

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Україна уклала контракти на 1000 ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Коротко:

Закупівлі ракет для Patriot фінансуються завдяки підтримці партнерів

Україна знаходить дешеві рішення для перехоплення реактивних "Шахедів"

Україна уклала контракти приблизно на 1000 ракет для зенітних комплексів Patriot. Однак основна частина цих боєприпасів надійде не відразу, тому Києву необхідна додаткова допомога союзників.

Про це міністр оборони України Євген Хмара заявив під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За словами міністра, зміцнення протиповітряної оборони залишається однією з ключових умов для забезпечення стійкості України. При цьому закупівлі ракет для Patriot фінансуються завдяки підтримці партнерів та за рахунок кредиту Європейського Союзу.

"Ми укладаємо контракти на близько 1000 ракет для систем Patriot за допомогою наших партнерів та за рахунок кредиту ЄС. Знову ж таки, ми вдячні вам за це", - зазначив Хмара.

Водночас міністр підкреслив, що значна частина замовлених ракет буде поставлена лише в майбутньому. Тому Україна розраховує отримати боєприпаси з наявних запасів країн-партнерів уже зараз.

"Тому ми просимо вас постачати нам ракети з ваших запасів сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами", - заявив глава Міноборони.

Окремо Хмара наголосив на необхідності додаткових поставок ракет класу "повітря-повітря" та переносних зенітних ракетних комплексів. За його словами, вони потрібні українським військовим для боротьби з реактивними "Шахедами", а також як тимчасовий засіб проти крилатих ракет і реактивних безпілотників.

Міністр також розповів про роботу українського оборонного сектору над дешевшими засобами перехоплення повітряних цілей.

"Разом із десятками інших українських компаній ми знаходимо дешеві рішення для перехоплення реактивних "Шахедів". Деякі перехоплювачі вже проходять випробування в боях", - повідомив Хмара.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск у Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі триваючого збільшення Росією випуску балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Главред

Виробництво Patriot - головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважав, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ. З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора. З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка). З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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