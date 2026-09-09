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Слов'янськ і Краматорськ під загрозою: нове командування ЗСУ готується до важкої битви

Віталій Кірсанов
9 вересня 2026, 10:49
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Слов'янськ і Краматорськ дедалі частіше стають об'єктами ударів безпілотників та керованих авіабомб.
Донбас на порозі запеклих боїв
Донбас на порозі запеклих боїв / Колаж: "Главред", фото: Сухопутні війська ЗС України, 152-га окрема єгерська бригада

Коротко:

  • Армія РФ поступово скорочує відстань до Слов'янська та Краматорська
  • Восени бої можуть стати ще запеклішими

Російські війська продовжують повільно просуватися в Донецькій області та наближаються до Слов'янська й Краматорська. На цьому тлі восени на цій ділянці фронту можуть розгорнутися одні з найінтенсивніших боїв року. Для нового керівництва Збройних сил України майбутня кампанія стане серйозним випробуванням, пише Reuters.

Російські підрозділи поступово скорочують відстань до Слов’янська та Краматорська - двох ключових міст так званого "поясу фортець" Донбасу. За оцінками військових аналітиків, окупаційні сили вже знаходяться менш ніж за 15 кілометрів від цих населених пунктів.

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Водночас зростає інтенсивність російських атак. Слов'янськ і Краматорськ дедалі частіше зазнають ударів безпілотників та керованих авіабомб.

Восени бої можуть стати ще запеклішими

Військові експерти припускають, що вже у вересні та жовтні ситуація на цьому напрямку може суттєво загостритися. Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман вважає, що саме ці місяці можуть стати періодом найзапекліших боїв у 2026 році.

За його словами, Росія може спробувати скористатися зміною погодних умов і знову активніше застосовувати механізовані підрозділи.

"З погіршенням погоди безпілотники стають менш ефективними. Саме тому росіяни намагаються повернути собі мобільність на полі бою", - пояснив Кофман.

При цьому українська армія вже демонструвала, що здатна стримувати подібні атаки. Зокрема, російським силам не вдалося досягти очікуваного результату під час наступу в районі Добропілля влітку.

Слов'янськ і Краматорськ під загрозою: нове командування ЗСУ готується до важкої битви
Інфографіка: Главред

Новий етап для командування ЗСУ

Оборона Донецької області стане одним із перших серйозних випробувань для нового керівництва української армії на чолі з генералом Михайлом Драпатим.

У липні він замінив Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ і почав перебудовувати систему управління військами. Як зазначають аналітики, Драпатий прагне надати більше самостійності командирам оперативного рівня, щоб рішення на полі бою ухвалювалися швидше.

На ключові напрямки в Донецькій області були призначені відомі українські воєначальники Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Білецький керує Третім армійським корпусом, а Прокопенко очолює Перший корпус Національної гвардії "Азов".

Їхні підрозділи належать до найбільш підготовлених і технічно оснащених сил української армії.

Раніше цього року корпус під командуванням Білецького зумів стабілізувати ділянку фронту поблизу Слов'янська. Підрозділи Прокопенка, у свою чергу, відіграли помітну роль у відбитті російського наступу в районі Добропілля.

До оборони регіону також залучено полковника Еміля Ішкулова, командувача 11-м армійським корпусом, до зони відповідальності якого входять Слов’янськ і Краматорськ.

Військовий радник президента Павло Паліса вважає такий розподіл командних посад закономірним. За його словами, призначені воєначальники вже мають значний досвід бойових дій і користуються авторитетом серед українських військовослужбовців.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Москва, як і раніше, націлена на всю Донецьку область

Повне захоплення Донецької області залишається однією з пріоритетних цілей Кремля. Російське керівництво продовжує вимагати від Києва передачі Москві територій регіону, які поки що перебувають під контролем України. Київ неодноразово відкидав такі умови.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що питання майбутнього Донецької області залишається одним із центральних у цій війні.

Однак поки що російській армії не вдалося домогтися стрімкого просування чи масштабного прориву української оборони. Наступ залишається повільним, а українські підрозділи продовжують утримувати позиції.

"Це ситуація, яка все ще може розвиватися по-різному, і різні сценарії залишаються можливими", - зазначив військовий аналітик Еміль Кастехельмі.

За його оцінкою, Росія поки що не змогла знайти ефективний спосіб подолати українську оборону, значну роль у якій відіграють безпілотні системи.

"Загалом важко уявити, яким чином росіяни зможуть досягти успіху за межами тактичного рівня", - вважає експерт.

При цьому становище України залишається непростим. Однією з головних проблем залишається дефіцит особового складу, а Київ продовжує стикатися з труднощами у сфері мобілізації.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас підтверджених територіальних завоювань окупантів за цей період не зафіксовано. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що Росія може створювати інформаційні передумови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, російські військові та пропагандистські ресурси заявляли про нібито "замкнутий Волчанський котел" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ і заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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