Вибухи та пожежа в Новоросійську: що відомо про атаку на ключовий порт РФ

Головне:
- Нічна атака дронів спричинила пожежу в районі порту
- Супутники NASA FIRMS зафіксували кілька вогнищ загоряння
- Удар припав на мазутний та зерновий термінали міста
У ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масованої атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, почалася масштабна пожежа в районі порту.
Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, атака на Новоросійськ розпочалася після одинадцятої години вечора 8 вересня. Безпілотники заходили в місто з різних напрямків
На оприлюднених відео видно потужне полум’я та стовп диму над портовою інфраструктурою.
За даними Dnipro Osint, у результаті атаки було уражено щонайменше один резервуар на території Новоросійського мазутного терміналу.
Також зафіксовано влучання в район зернового терміналу, на який уже було здійснено атаку в серпні.
"Припинення експорту зерна та інших сільськогосподарських культур у розпал сезону може дорого коштувати окупантам", - пише Dnipro Osint.
Російська влада підтвердила атаку безпілотників і виникнення пожеж на території кількох підприємств, однак, як завжди, заявила про падіння уламків дронів. Масштаби пошкоджень офіційно не розкривають.
У мережі також поширюють дані супутникової системи NASA FIRMS, яка фіксує кілька осередків загоряння в районі Новоросійська після атаки.
Новоросійськ є одним із ключових портів РФ на Чорному морі, через який Росія експортує нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі.
Атаки на Новоросійськ
Як писав Главред, у ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора. Українські військові застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безпілотні системи.
8 червня сталася нічна атака дронів на Новоросійськ. У промисловій зоні піднявся густий дим, і горіло найбільше нафтосховище. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів на території міста.
У ніч на 23 травня Сили оборони завдали удару по порту Новоросійська. У результаті удару, як відомо, було уражено нафтові термінали та бойові кораблі ворога.
Повідомлялося, що українські підрозділи спільно з іншими силами глибокого ураження завдали ударів по обох об’єктах - нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську та нафтосховищу "Грушова Балка".
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Про джерело: Exilenova+
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