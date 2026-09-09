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Вибухи та пожежа в Новоросійську: що відомо про атаку на ключовий порт РФ

Анна Ярославська
9 вересня 2026, 06:54оновлено 9 вересня, 07:52
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Після нападу на Новоросійськ супутники фіксують кілька пожеж у Краснодарському краї.
Атака на Новоросійськ
Новоросійськ зазнав масованого удару з боку БПЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Нічна атака дронів спричинила пожежу в районі порту
  • Супутники NASA FIRMS зафіксували кілька вогнищ загоряння
  • Удар припав на мазутний та зерновий термінали міста

У ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масованої атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, почалася масштабна пожежа в районі порту.

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, атака на Новоросійськ розпочалася після одинадцятої години вечора 8 вересня. Безпілотники заходили в місто з різних напрямків

відео дня

На оприлюднених відео видно потужне полум’я та стовп диму над портовою інфраструктурою.

У порту Новоросійська спалахнули пожежі
У порту Новоросійська спалахнули пожежі / t.me/exilenova_plus

За даними Dnipro Osint, у результаті атаки було уражено щонайменше один резервуар на території Новоросійського мазутного терміналу.

Атака на Новоросійськ
Атака на Новоросійськ / Фото: t.me/DniproOfficial

Також зафіксовано влучання в район зернового терміналу, на який уже було здійснено атаку в серпні.

"Припинення експорту зерна та інших сільськогосподарських культур у розпал сезону може дорого коштувати окупантам", - пише Dnipro Osint.

Атака на Новоросійськ
Атака на Новоросійськ / Фото: t.me/DniproOfficial

Російська влада підтвердила атаку безпілотників і виникнення пожеж на території кількох підприємств, однак, як завжди, заявила про падіння уламків дронів. Масштаби пошкоджень офіційно не розкривають.

У мережі також поширюють дані супутникової системи NASA FIRMS, яка фіксує кілька осередків загоряння в районі Новоросійська після атаки.

NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожежі в Новоросійську
NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожежі в Новоросійську / Фото: t.me/exilenova_plus

Новоросійськ є одним із ключових портів РФ на Чорному морі, через який Росія експортує нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі.

Атаки на Новоросійськ

Як писав Главред, у ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора. Українські військові застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безпілотні системи.

8 червня сталася нічна атака дронів на Новоросійськ. У промисловій зоні піднявся густий дим, і горіло найбільше нафтосховище. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів на території міста.

У ніч на 23 травня Сили оборони завдали удару по порту Новоросійська. У результаті удару, як відомо, було уражено нафтові термінали та бойові кораблі ворога.

Повідомлялося, що українські підрозділи спільно з іншими силами глибокого ураження завдали ударів по обох об’єктах - нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську та нафтосховищу "Грушова Балка".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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