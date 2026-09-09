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Україна створює дешеву альтернативу Patriot: коли може з'явитись нова система ППО Freyja

Дар'я Пшеничник
9 вересня 2026, 11:21оновлено 9 вересня, 12:00
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До проєкту залучені 12 європейських оборонних компаній, серед них Thales, Leonardo, Diehl і Saab, а базою для ракети стане українська FP-7.

Україна створює дешеву альтернативу Patriot: коли може з'явитись нова система ППО Freyja
Україна готує значно дешевшу альтернативу Patriot / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

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Коротко:

  • Україна очолює європейський проєкт перехоплювача Freyja
  • Цільова ціна ракети - близько 700 тисяч доларів
  • Перше перехоплення балістики обіцяють до середини 2027

Україна очолила пан'європейський проєкт Freyja з розробки дешевого перехоплювача балістичних ракет, який має стати альтернативою PAC-3 для Patriot. Причина - дефіцит систем ППО в Україні та її союзників, надто висока ціна американських ракет і надто повільні темпи їх виробництва, повідомляє The Economist.

Ключова вимога до нової ракети - сумісність із радарами та каналами передачі даних стандарту НАТО, а також можливість виробляти її у великих обсягах. Сам проєкт співрозмовники видання описують як "місячну місію".

Головним розробником стала Fire Point - українська компанія з особливо тісними зв'язками з урядом, відома ударними дронами та далекобійною крилатою ракетою Flamingo. Планований перехоплювач базується на її балістичній ракеті малої дальності FP-7, а датчики, системи наведення та керування надійдуть від 12 європейських оборонних компаній, зокрема французької Thales, італійської Leonardo, німецької Diehl та шведської Saab.

Дедлайн 2027 року і скепсис експертів

Компанія перебуває під тиском необхідності швидко продемонструвати результат. Fire Point заявляє, що зможе домогтися успішного перехоплення балістичної ракети вже до середини 2027 року, проте фахівець з ракет із Норвезького університету оборони Фабіан Хоффманн налаштований щодо таких строків скептично.

Вирішальним аргументом на користь проєкту може стати не якість, а вартість. Якщо ціна виявиться хоч трохи близькою до запланованих 700 тисяч доларів (близько 31 млн грн), ракеті не обов'язково дорівнюватися до характеристик PAC-3 чи Aster - її можна буде застосовувати у значно більших кількостях.

Меттью Бінт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень оцінює перспективи стриманіше: у найкращому разі Freyja може вийти на певний рівень оперативної готовності до 2028 року.

Два варіанти, що залишилися Україні

Доки перехоплювача немає, у Києва є лише дві робочі опції. Перша - зміцнювати та маскувати інфраструктуру й промислові об'єкти, паралельно забезпечуючи достатні поставки запасних частин. Друга - стратегія "до запуску" ("left-of-launch"), тобто скорочення кількості доступних Росії ракет ударами по заводах-виробниках і ураженням пускових установок ще до пуску.

Саме під це завдання Україна розраховує найближчими місяцями отримати кілька власних балістичних ракет. Серед них - "Сапсан" від "Южмашу", державної компанії, що веде своє походження від радянських ракетобудівників, а також дві моделі Fire Point: FP-7 і більша далекобійна FP-9.

Ставка робиться на швидкість: очікується, що балістика буде ефективнішою за дрони у знищенні мобільних пускових установок, які працюють за принципом "вистрілив і зник". Утім завдання лишається вкрай складним - навіть США, маючи повну перевагу в повітрі над Іраном, зазнавали труднощів зі знищенням іранських мобільних пускових установок.

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі триваючого збільшення Росією випуску балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Україна створює дешеву альтернативу Patriot: коли може з'явитись нова система ППО Freyja
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Виробництво Patriot - головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Україна уклала контракти приблизно на 1000 ракет для зенітних комплексів Patriot. Однак основна частина цих боєприпасів надійде не відразу, тому Києву необхідна додаткова допомога союзників. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара.

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Про джерело: The Economist

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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