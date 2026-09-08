Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"

"Stairway to Heaven" стала однією з композицій, які слухачі найчастіше замовляли на американських радіостанціях.

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"Stairway to Heaven" увійшла до четвертого студійного альбому Led Zeppelin / колаж: Главред, фото: instagram.com/ledzeppelin

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"Stairway to Heaven" увійшла до четвертого студійного альбому Led Zeppelin

Пісня триває понад вісім хвилин

"Stairway to Heaven" - одна з найвідоміших пісень британського гурту Led Zeppelin, яка через десятиліття після виходу продовжує вважатися класикою світового року. Композицію написав вокаліст гурту Роберт Плант, якому на той момент було всього 23 роки.

Як пише Antyradio.pl, пісня триває понад вісім хвилин і побудована у нетиповий для радіоформату спосіб. Вона починається з м’якого звучання акустичної гітари, а потім поступово стає більш динамічною та потужною. Композиція умовно поділена на три частини, кожна з яких підсилює музичну напругу, а фінал містить один із найбільш впізнаваних фрагментів в історії рок-музики.

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Історія створення пісні також виявилася незвичайною. За словами Планта, одного разу він влаштувався біля каміна з олівцем і аркушем паперу та практично спонтанно почав записувати рядки майбутньої композиції. Пізніше "Stairway to Heaven" увійшла до четвертого студійного альбому Led Zeppelin і стала невід’ємною частиною концертних виступів гурту.

Незважаючи на тривалість, яка спочатку погано відповідала звичним радіостандартам, пісня швидко здобула величезну популярність. Вже через кілька років "Stairway to Heaven" стала однією з композицій, які слухачі найчастіше замовляли на американських радіостанціях.

Згодом культовий статус пісні підтвердили й численні музичні рейтинги. У 2000 році VH1 поставив її на третє місце у списку 100 найкращих рок-пісень. У 2004-му журнал Rolling Stone включив композицію до рейтингу 500 найвидатніших пісень усіх часів, надавши їй 31-у позицію.

Крім того, "Stairway to Heaven" була включена до Зали слави премії GRAMMY. У 2023 році композиція також увійшла до Національного реєстру звукозаписів Бібліотеки Конгресу США - за її культурне, історичне та художнє значення.

Сьогодні "Stairway to Heaven" залишається однією з тих рок-пісень, які впізнають з перших нот, а її історія створення та незвичайна структура лише зміцнюють статус композиції як справжньої музичної легенди.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Led Zeppelin Led Zeppelin - легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році в Лондоні, який створив класичне звучання хард-року та справив величезний вплив на всю світову музичну культуру. Led Zeppelin перекладається як "Свинцевий дирижабль". Назва походить від жарту музиканта гурту The Who, який сказав, що новий гурт Пейджа провалиться і "звалиться, як свинцева повітряна куля" (lead balloon). Слово "balloon" замінили на "zeppelin", а з "lead" прибрали букву "a", щоб американці не читали його як "лід" (лідер). Музиканти поєднали важкий блюз-рок з елементами народної музики (фолку), містики та східних мотивів. Їхня композиція Stairway to Heaven ("Сходи до неба") вважається однією з найвидатніших пісень в історії рок-музики, хоча офіційно вона ніколи не випускалася як сингл. Серед інших шедеврів - Whole Lotta Love, Kashmir та Immigrant Song. Гурт часто називають "найважчим гуртом усіх часів" за версією журналу Rolling Stone та одним із найуспішніших в історії музики. Гурт розпався в 1980 році після трагічної смерті барабанщика Джона Бонема, оскільки музиканти вважали неможливим продовжувати творчість без нього. За свою кар’єру вони продали понад 300 мільйонів копій альбомів по всьому світу.

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