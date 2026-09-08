Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

Зустрічі американських представників із Києвом і Москвою можуть стати підготовчим етапом до нового раунду переговорів.

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Чи вдасться зрушити переговорний процес з місця / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Коли можуть відновитися переговори та у якому форматі вони можуть пройти

Де може відбутися нова тристороння зустріч України, США та Росії

Що може вплинути на подальший переговорний процес і чи можливий прогрес

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили серію контактів із Володимиром Путіним у Москві та Володимиром Зеленським у Києві, однак конкретної домовленості про новий раунд переговорів досі немає. Попри розмови про можливу тристоронню зустріч України, США та Росії вже цієї осені, Кремль не подав жодних сигналів готовності змінювати свою позицію щодо завершення війни.

Главред з’ясував, чи вдасться зрушити переговорний процес з місця, коли можуть відбутися нові зустрічі та чого від них очікувати.

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Візит Віткоффа і Кушнера став підготовкою до нового раунду переговорів

Перший візит спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва радше створив основу для відновлення переговорів, ніж приніс конкретні домовленості. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, в інтервʼю Фактам. За його словами, для американської сторони ця поїздка мала передусім ознайомчий та оціночний характер.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Водночас експерт вважає головним результатом зустрічі саме відновлення можливості дипломатичного діалогу. За його словами, після тривалої паузи у переговорах американські представники мали з’ясувати, чи готові сторони повернутися до цього процесу.

"Тут головним було відновити власне можливість їхнього проведення. Це вдалося зробити, попри різні моменти та нюанси", - наголосив політолог.

На думку Рейтеровича, після цього візиту зросли шанси на проведення переговорів у розширеному форматі. Водночас очікувати від цієї зустрічі безпосереднього прориву не варто, оскільки її завданням було насамперед визначити подальший формат дипломатичних контактів.

"Шанси на те, що десь у жовтні можуть відновитися переговори у чотиристоронньому форматі стали значно вищими. Мабуть, не варто сподіватися на інший прорив, оскільки головним завданням американських переговорників було з’ясувати взагалі можливість відновлення переговорів", - сказав Рейтерович.

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Де може відбутися тристороння зустріч

Україна вже говорить про потенційний наступний етап переговорів. Володимир Зеленський заявив, що Київ рухається до тристороннього формату за участю України, США та Росії. За словами президента, така зустріч може відбутися вже восени. Серед можливих майданчиків він назвав Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину.

"Ми рухаємося, на мій погляд, до тристороннього формату… Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде у вересні, то прекрасно. Чим раніше, тим краще", - розповів український президент.

Серед потенційних тем переговорів Зеленський назвав енергетику, зернові питання та гуманітарний напрям. Окремо йдеться про обмін військовополоненими.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися у другій половині вересня

Окремим напрямом дипломатичної активності стане особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент заявив, що очікує на переговори з американським президентом у другій половині вересня - орієнтовно у 20-х числах. Точні дату та місце сторони поки не оголошували.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Київ і Вашингтон попередньо погодили проведення особистої зустрічі президентів у вересні.

"Попередньо погоджена особиста зустріч у вересні. Паралельно можливі й телефонні дзвінки", - зазначив Тихий.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Перемовини Віткоффа і Кушнера поки не принесли прориву

Попри активізацію дипломатичних контактів, ознак того, що Росія готова змінити свою позицію, наразі немає.

За даними Bloomberg, зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві та Володимиром Зеленським у Києві не принесли суттєвого прогресу у питанні завершення війни.

Співрозмовники видання стверджують, що Путін не продемонстрував готовності пом’якшувати свою позицію. Москва, за їхніми словами, продовжує розраховувати на війну та прагне підійти до наступної весни з вигіднішими позиціями.

"Путін не показав жодних ознак пом’якшення своїх позицій, незважаючи на нещодавні сигнали США Москві про те, що для відродження мирних переговорів, що зайшли в глухий кут, потрібні нові ідеї", - йдеться в матеріалі.

За словами одного зі співрозмовників видання, серйозні переговори щодо завершення війни навряд чи відбудуться щонайменше до наступного року.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Активізація переговорів може бути повʼязана з виборами у США

Нинішня активізація переговорного треку може бути пов’язана з наближенням виборів у США. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтервʼю Оboz.ua. Експерт звернув увагу на падіння рейтингів Дональда Трампа та Республіканської партії.

"Більшість оглядачів сходяться в думці стосовно того, що сьогоднішня активізація цього переговорного треку за ініціативою адміністрації Трампа напряму пов’язана з виборами", – пояснив Мельник.

Експерт вважає, що для Трампа потенційне завершення війни могло б стати важливим зовнішньополітичним результатом, який можна було б продемонструвати американським виборцям.

"Тобто це абсолютно слушна гіпотеза, що американські вибори є фактором, який сприяє активізації переговорів стосовно російсько-української війни", – наголосив експерт.

Однак, за його оцінкою, дипломатична активність Вашингтона не означає автоматичної готовності Кремля до компромісу. Росія, як і раніше, не демонструє бажання йти на поступки, а після завершення російських псевдовиборів не можна виключати нової хвилі ескалації.

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Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

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