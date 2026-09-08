Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

Інна Ковенько
8 вересня 2026, 21:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Зустрічі американських представників із Києвом і Москвою можуть стати підготовчим етапом до нового раунду переговорів.
коли можуть відновитися переговори та у якому форматі вони можуть пройти; * де може відбутися нова тристороння зустріч України, США та Росії; * що може вплинути на подальший переговорний процес і чи можливий прогрес.
Чи вдасться зрушити переговорний процес з місця / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Коли можуть відновитися переговори та у якому форматі вони можуть пройти
  • Де може відбутися нова тристороння зустріч України, США та Росії
  • Що може вплинути на подальший переговорний процес і чи можливий прогрес

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили серію контактів із Володимиром Путіним у Москві та Володимиром Зеленським у Києві, однак конкретної домовленості про новий раунд переговорів досі немає. Попри розмови про можливу тристоронню зустріч України, США та Росії вже цієї осені, Кремль не подав жодних сигналів готовності змінювати свою позицію щодо завершення війни.

Главред з’ясував, чи вдасться зрушити переговорний процес з місця, коли можуть відбутися нові зустрічі та чого від них очікувати.

відео дня

Візит Віткоффа і Кушнера став підготовкою до нового раунду переговорів

Перший візит спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва радше створив основу для відновлення переговорів, ніж приніс конкретні домовленості. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, в інтервʼю Фактам. За його словами, для американської сторони ця поїздка мала передусім ознайомчий та оціночний характер.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Водночас експерт вважає головним результатом зустрічі саме відновлення можливості дипломатичного діалогу. За його словами, після тривалої паузи у переговорах американські представники мали з’ясувати, чи готові сторони повернутися до цього процесу.

"Тут головним було відновити власне можливість їхнього проведення. Це вдалося зробити, попри різні моменти та нюанси", - наголосив політолог.

На думку Рейтеровича, після цього візиту зросли шанси на проведення переговорів у розширеному форматі. Водночас очікувати від цієї зустрічі безпосереднього прориву не варто, оскільки її завданням було насамперед визначити подальший формат дипломатичних контактів.

"Шанси на те, що десь у жовтні можуть відновитися переговори у чотиристоронньому форматі стали значно вищими. Мабуть, не варто сподіватися на інший прорив, оскільки головним завданням американських переговорників було з’ясувати взагалі можливість відновлення переговорів", - сказав Рейтерович.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Де може відбутися тристороння зустріч

Україна вже говорить про потенційний наступний етап переговорів. Володимир Зеленський заявив, що Київ рухається до тристороннього формату за участю України, США та Росії. За словами президента, така зустріч може відбутися вже восени. Серед можливих майданчиків він назвав Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину.

"Ми рухаємося, на мій погляд, до тристороннього формату… Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде у вересні, то прекрасно. Чим раніше, тим краще", - розповів український президент.

Серед потенційних тем переговорів Зеленський назвав енергетику, зернові питання та гуманітарний напрям. Окремо йдеться про обмін військовополоненими.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися у другій половині вересня

Окремим напрямом дипломатичної активності стане особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент заявив, що очікує на переговори з американським президентом у другій половині вересня - орієнтовно у 20-х числах. Точні дату та місце сторони поки не оголошували.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Київ і Вашингтон попередньо погодили проведення особистої зустрічі президентів у вересні.

"Попередньо погоджена особиста зустріч у вересні. Паралельно можливі й телефонні дзвінки", - зазначив Тихий.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Перемовини Віткоффа і Кушнера поки не принесли прориву

Попри активізацію дипломатичних контактів, ознак того, що Росія готова змінити свою позицію, наразі немає.

За даними Bloomberg, зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві та Володимиром Зеленським у Києві не принесли суттєвого прогресу у питанні завершення війни.

Співрозмовники видання стверджують, що Путін не продемонстрував готовності пом’якшувати свою позицію. Москва, за їхніми словами, продовжує розраховувати на війну та прагне підійти до наступної весни з вигіднішими позиціями.

"Путін не показав жодних ознак пом’якшення своїх позицій, незважаючи на нещодавні сигнали США Москві про те, що для відродження мирних переговорів, що зайшли в глухий кут, потрібні нові ідеї", - йдеться в матеріалі.

За словами одного зі співрозмовників видання, серйозні переговори щодо завершення війни навряд чи відбудуться щонайменше до наступного року.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Активізація переговорів може бути повʼязана з виборами у США

Нинішня активізація переговорного треку може бути пов’язана з наближенням виборів у США. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтервʼю Оboz.ua. Експерт звернув увагу на падіння рейтингів Дональда Трампа та Республіканської партії.

"Більшість оглядачів сходяться в думці стосовно того, що сьогоднішня активізація цього переговорного треку за ініціативою адміністрації Трампа напряму пов’язана з виборами", – пояснив Мельник.

Експерт вважає, що для Трампа потенційне завершення війни могло б стати важливим зовнішньополітичним результатом, який можна було б продемонструвати американським виборцям.

"Тобто це абсолютно слушна гіпотеза, що американські вибори є фактором, який сприяє активізації переговорів стосовно російсько-української війни", – наголосив експерт.

Однак, за його оцінкою, дипломатична активність Вашингтона не означає автоматичної готовності Кремля до компромісу. Росія, як і раніше, не демонструє бажання йти на поступки, а після завершення російських псевдовиборів не можна виключати нової хвилі ескалації.

Читайте також:

Про персону: Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні мирні переговори Переговори з Віткоффом і Кушнером
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:35Фронт
Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:32Війна
Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

21:07Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Останні новини

22:50

Скляні душові кабіни втрачають популярність: яку дешеву альтернативу обирають у 2026

22:33

Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

22:31

"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив причину звільнення від служби у ЗСУ

21:56

Син Пономарьова показав свою дівчину на публічному заході

21:35

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
21:32

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:28

Борщ втратить колір і смак: що кладуть першим — капусту чи картоплю

21:07

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

20:59

Більше жодної плісняви й засихання: куди покласти часник для довгого зберігання

Реклама
20:36

Складний період восени 2026 року: чотири знаки зодіаку чекають випробування

20:32

Україна замовила майже 1000 ракет для Patriot: Хмара розкрив прохання до союзників

20:15

Путін відкинув мирний план США: Bloomberg розкрили нові плани Кремля на Україну

19:44

Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"Відео

19:41

Гороскоп Таро на завтра, 9 вересня: Овнам — не здаватися, Ракам — давати

19:30

Зелені перці масово почервоніють: секрет вересневого підживлення кущівВідео

19:29

Секрет пишного цвітіння: що насипати в лунку при посадці тюльпанів

19:12

Маловідомий трюк із фруктом: картопля не проросте й не зморщиться місяцями

19:10

Росія змінює ціль: Коваленко про нову скандальну заяву ЛавроваПогляд

19:05

Ситуація загострюється: ворог просунувся одразу на 3 гарячих напрямках фронту

18:49

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США

Реклама
18:38

9 вересня не можна конфліктувати та ворожити: яке церковне свято

18:28

Експерти радять висипати мокрий туалетний папір у сад - для чогоВідео

18:22

Пельмені вийдуть набагато смачнішими та ароматнішими: що додати під час варіння

17:34

Трамп провів нові переговори з Путіним щодо України: про що домовились

17:33

Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

17:28

Коричневий наліт на деко зникне без тертя: яка проста суміш зробить усе сама

17:27

Кількість жертв різко зроста: Росія атакує Київ реактивними дронами, що відомо

17:26

Сварки та безгрошів’я: три місця, де не можна зберігати хліб

17:10

Росія може знову наступати на Київ: командувач НГУ розповів, чого чекати восени

17:08

Бруд і запахи з килима зникнуть без складного чищення: знадомиться продукт із кухні

16:57

Непрохані сусіди: чому павуки масово лізуть до будинку

16:48

Тест на IQ: потрібно знайти білку серед осіннього листя за 8 секунд

16:46

"Публічно має вибачатися": Денисенко розкрила головну образу на Федінчика

16:41

Для чого загортати батареї в пакет перед опалювальним сезоном - пропускати не можнаВідео

16:34

Гірчиця, фацелія чи жито: що краще посіяти після врожаю

16:32

Різдвяник віддячить купою квітів: що слід зробити з рослиною у вересні

16:25

Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК "Корал"

16:15

Айстри будуть усипані пишними квітами: чим підживити їх у вересні

16:12

Майстер назвала наймодніший манікюр осені 2026: які кольори і дизайни в трендіВідео

16:07

Смертний вирок: Памела Андерсон розповіла про свій невиліковний діагноз

Реклама
16:04

17 вересня на Київстар ТБ стартує "Мій новий берег": дивіться трейлер нової Original-мелодрами

15:59

"Де платять найменше?": Катя Олос та Олександр Громовий розповіли про найдивніші, найважчі та найцікавіші професії у "Місія впоратися"Відео

15:55

Євро стрімко полетів униз, а долар завмер: новий курс валют на 9 вересня

15:52

Зеленський розкрив умови компромісу з Росією: що привезли Віткофф і Кушнер до КиєваФото

15:31

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

15:17

Посадка картоплі у вересні: ірландський метод для раннього урожаюВідео

15:15

"Дуже втомився": Потап зробив заяву про втечу з України

15:09

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

14:54

Хто такий "перекинчик" та що означає "стати на прю": значення знають не всі

14:30

"Все залежить від Києва": Пєсков заявив про "готовність" Росії до миру з Україною

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти