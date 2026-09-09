Путін хоче капітуляції: як диктатор використав розмову з Трампом

Кремлівський диктатор, найімовірніше, намагався переконати лідера США в необхідності тиснути на Україну.

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Правду глава Кремля Трампу під час телефонної розмови, найімовірніше, не розповів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

Путін міг доповісти Трампу неправдиву інформацію про ситуацію на фронті

Кремлівський диктатор хоче переконати США, що Україна має капітулювати

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін, ймовірно, використав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 8 вересня для власних військових цілей.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW). Там припускають, що диктатор намагався нав'язати лідеру США перекручені дані про ситуацію на полі бою.

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"Розуміння війни Путіним насправді сильно спотворене систематичною брехнею російських військових, яка заохочує Путіна наполягати на своїх максималістських вимогах. Путін регулярно робить абсурдні та перебільшені заяви про російські просування на полі бою, щоб побудувати наратив про безперервний та неминучий російський військовий успіх", - зауважили аналітики.

Тому в ISW вважають, що Путін, ймовірно, використав розмову з Трампом, щоб представити свою спотворену картину лінії фронту та переконати американського президента, що США повинні змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії, нібито до того, як ситуація на полі бою в Україні погіршиться.

"Переговорна позиція Путіна не змінилася з тих пір, як США запропонували 28-пунктний мирний план, дуже вигідний для Росії, у листопаді 2025 року, незважаючи на те, що траєкторія війни помітно змістилася на користь України", - підсумували аналітики.

Навіщо Путіну насправді потрібні перемовини

Главред писав, що за словами журналіста і публіциста Віталія Портникова, відновлення перемовин щодо завершення російсько-української війни стало частиною кремлівських планів з організації тристоронньої зустрічі - і не більше цього.

А ось до справжнього завершення війни й переходу Росії на конструктивніші і реалістичніші позиції візит американських посередників може не мати жодного стосунку.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Кремля, під час розмови Путіна і Трампа російський диктатор представив власну оцінку ситуації на фронті. Водночас Путін позитивно оцінив участь Вашингтона в пошуку політичного шляху завершення війни.

Раніше повідомлялося, що Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за даними західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими.

Напередодні стало відомо, що одним із можливих наступних етапів переговорного процесу може стати відновлення прямого формату за участю України, США та Росії. Американська сторона хоче повернутися саме до такого механізму.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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