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Росія завдала удару по Дніпру, зруйновано будинки та загорівся склад: є поранені

Анна Ярославська
9 вересня 2026, 07:25
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51-річний чоловік та 52-річна жінка були госпіталізовані.
Атака на Дніпро
Атака на Дніпро - в ОВА показали наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Окупанти атакували житлові квартали Дніпра
  • Через обстріл загорівся приватний сектор та складські приміщення
  • Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки атаки

У ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. В результаті удару спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Андрій Ганжа, горить склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

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Спочатку чиновник повідомив, що в підвалі будинку можуть бути люди. На місці працюють усі екстрені служби. Пізніше він додав, що рятувальники витягли з підвалу будинку, понівеченого ворожим ударом, трьох людей.

"Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити", - написав Ганжа о 04:57.

Росія завдала удару по Дніпру, зруйновано будинки та загорівся склад: є поранені
"Влучання" у житловий будинок у Дніпрі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За словами голови ОВА, двох людей госпіталізовано внаслідок атаки росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік і 52-річна жінка.

"15-річний хлопець, який перебував у будинку, пошкодженому ворожим ударом, не потребує госпіталізації", - повідомив Ганжа.

У місті пошкоджено понад 10 приватних будинків і щонайменше один багатоповерховий будинок.

Оновлено. О 7:30 Ганжа уточнив, що троє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками.

У Дніпрі понівечені багатоквартирний будынок, приватні оселі, склад будматеріалів. Постраждали троє людей, зокрема і 15-річний юнак. Він від госпіталізації відмовився. 52-річна жінка і 51-річний чоловік у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобілі.

У Криворізькому районі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині потерпав районний центр. Понівечене підприємство.

  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину у ніч проти 9 вересня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є жертви та постраждалі.

Вдень 8 вересня ударний дрон вразив будівлю телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" у Києві - у той момент, коли редакція вела прямий ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Крім того, з вечора 7 вересня російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичними ракетами та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

У ГУР попередили про випробування нової балістичної зброї РФ

Країна-агресор Росія до кінця 2026 року планує завершити випробування нового типу балістичних ракет дальністю до 800 кілометрів, а в ході них може спробувати вразити об’єкти на заході України. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За оцінками української військової розвідки, Москва паралельно збільшує масштаби ракетно-дронових атак і працює над розвитком свого далекобійного арсеналу. Однією з цілей таких дій є посилення тиску на Україну та створення додаткових проблем для її економіки та суспільства.

Скібіцький уточнив, що географія можливих запусків привертає особливу увагу української розвідки. За словами представника ГУР, російські військові можуть використовувати випробування для нанесення ударів по цілях у західних областях України.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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