Син Пономарьова показав свою дівчину на публічному заході

Саша Пономарьов мешкає у Львові та з’являється на заході разом зі своєю дівчиною.

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Син Олександра Пономарьова вже зовсім дорослий / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко:

Як виглядає дівчина Саші Пономарьова

Як зараз живе син артиста

Син одного з найзакритіших українських співаків Олександра Пономарьова Олександр вперше показав свою дівчину.

Побачити обраницю молодого Пономарьова пощастило проекту "Наодинці з Гламуром". На захід свого батька Пономарьов-молодший привів свою дівчину. Журналістам вдалося дізнатися зовсім небагато, оскільки, за словами сина артиста, вона не любить камер.

відео дня

Софія Новікова - дружина Олександра Пономарьова, ззаду - дівчина сина / скрін з відео

Втім, він таки трохи привідкрив завісу свого життя. Виявилося, що хлопець навчається у Львівському політехнічному університеті на економіста.

"Для мене це не дуже легко, я взагалі не люблю вчитися, але зараз я намагаюся знайти себе в цій сфері, а також в іншій. Як каже мій тато: „Якщо не знайти свій талант у житті, це гріх". Сподіваюся, я його знайду, знайду себе в чомусь", - розповів син Пономарьова.

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Про особу: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представляв Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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