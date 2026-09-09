"Мають повернутися": Німеччина готова передати Україні дані про чоловіків призовного віку

Головне з заяви:
- Вадефуль закликав українських чоловіків повернутися
- Берлін готовий передати Києву дані про них
- ФРН хоче більше замовлень для своєї оборонки
Німеччина готова передати Києву персональні дані українських чоловіків призовного віку, які проживають на її території, та вважає, що вони повинні повернутися в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Reuters.
Механізм пошуку таких громадян, за словами глави німецької дипломатії, спиратиметься на інформацію, яка вже є в розпорядженні держави.
"Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання", - зазначив Вадефуль.
Міністр окремо наголосив, що Берлін готовий поділитися цими відомостями з українською стороною, аби та могла встановити коло таких осіб.
Умова Берліна - контракти для німецької оборонки
Другий блок заяв Вадефуля стосувався грошей. Він вважає, що Київ має активніше купувати озброєння саме в німецьких виробників, а роль ФРН як найбільшого донора України дає їй підстави претендувати на замовлення для національного оборонного сектору.
Аргументацію Берлін вибудовує навколо внутрішньої політики.
"Але я також мушу пояснювати це німецьким платникам податків, і найменше, що можна зробити, – це забезпечити участь німецької оборонної промисловості в усіх закупівлях", - сказав він.
Поточний розподіл контрактів у Берліні оцінюють критично.
"Наразі ми не цілком задоволені обсягом замовлень, що надходять до Німеччини", - зазначив міністр.
При цьому Вадефуль підтвердив, що ФРН і далі підтримуватиме українську оборону проти Росії.
Тиск на українців у ЄС посилюється
Заява Берліна лягає в ширшу тенденцію: країни Європи одна за одною перезбирають правила перебування для українських громадян. Зокрема, Данія готує зміни, які позбавлять українських чоловіків права на проживання.
Українські біженці в Європі - новини за темою
Як повідомляв Главред, Європейський Союз офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Водночас Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, які щойно прибувають до країн Євросоюзу.
Крім того, Польща з липня скорочує безкоштовне проживання та посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.
Нагадаємо, що в Чехії відбувся перегляд законодавства, що стосується українських біженців. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.
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Про джерело: Reuters
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