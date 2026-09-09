"Мають повернутися": Німеччина готова передати Україні дані про чоловіків призовного віку

Глава німецької дипломатії заявив, що Берлін розраховує на зустрічний крок Києва - контракти для німецьких виробників зброї.

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В Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повернутися на Батьківщину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Вадефуль закликав українських чоловіків повернутися

Берлін готовий передати Києву дані про них

ФРН хоче більше замовлень для своєї оборонки

Німеччина готова передати Києву персональні дані українських чоловіків призовного віку, які проживають на її території, та вважає, що вони повинні повернутися в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Reuters.

Механізм пошуку таких громадян, за словами глави німецької дипломатії, спиратиметься на інформацію, яка вже є в розпорядженні держави.

"Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання", - зазначив Вадефуль.

Міністр окремо наголосив, що Берлін готовий поділитися цими відомостями з українською стороною, аби та могла встановити коло таких осіб.

Умова Берліна - контракти для німецької оборонки

Другий блок заяв Вадефуля стосувався грошей. Він вважає, що Київ має активніше купувати озброєння саме в німецьких виробників, а роль ФРН як найбільшого донора України дає їй підстави претендувати на замовлення для національного оборонного сектору.

Аргументацію Берлін вибудовує навколо внутрішньої політики.

"Але я також мушу пояснювати це німецьким платникам податків, і найменше, що можна зробити, – це забезпечити участь німецької оборонної промисловості в усіх закупівлях", - сказав він.

Поточний розподіл контрактів у Берліні оцінюють критично.

"Наразі ми не цілком задоволені обсягом замовлень, що надходять до Німеччини", - зазначив міністр.

При цьому Вадефуль підтвердив, що ФРН і далі підтримуватиме українську оборону проти Росії.

Тиск на українців у ЄС посилюється

Заява Берліна лягає в ширшу тенденцію: країни Європи одна за одною перезбирають правила перебування для українських громадян. Зокрема, Данія готує зміни, які позбавлять українських чоловіків права на проживання.

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Українські біженці в Європі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Водночас Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, які щойно прибувають до країн Євросоюзу.

Крім того, Польща з липня скорочує безкоштовне проживання та посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Нагадаємо, що в Чехії відбувся перегляд законодавства, що стосується українських біженців. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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