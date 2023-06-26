Зірок TikTok "бойових" кабанчиків Тишу і Тошу відправили в харківський екопарк

Двох кабанчиків у лісах Харківщини врятували бійці 92-ї бригади. Звірята швидко стали зірками TikTok, а зараз їх відправили в Екопарк.

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Кабанчиків Тиша і Тоша відправили в харківський екопарк / колаж Главред, скріншоти з відео

Бойові кабанчики Тиша і Тоша, яких врятували на Харківщині бійці 92-ї бригади ЗСУ, перебралися на постійне проживання в харківський екопарк. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Звірят військові виявили під час обстеження території тепловізором. У очеретах під обстрілами бродили п'ятеро кабанчиків. Але врятувати вдалося тільки двох. Військові припускають, що їхня мати теж загинула. Новонароджені дитинчата Тиша і Тоша, так їх назвали армійці, спочатку оселилися на позиціях. Там вони і стали зірками TikTok. Військові знімали як вепрята грають, їдять і навіть виконують команди. Ці ролики збирали мільйонні перегляди", - йдеться в сюжеті.

Але тепер дитинчат було вирішено передати в екопарк. Там вони стали першими мешканцями спеціального центру врятованих тварин. Вже дуже скоро до них приєднається олень, якого теж врятували бійці ЗСУ з небезпечного району Харківщини.

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В результаті підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у ніч на вівторок, 6 червня. Вода частково затопила Нову Каховку і повністю знищила місцевий зоопарк "Казкова діброва".

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