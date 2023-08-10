'Наступ окупантів': українські військові утримали оборону ключових позицій

Сили оборони утримали ключові позиції на декількох напрямках.

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ЗСУ тримають оборону на фронті / колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, нацгвардійці продовжують успішно виконувати завдання у складі Сил оборони.

"Так на Куп'янському напрямку підрозділи спецпризначення НГУ "Омега" спільно з підрозділами ЗСУ утримали панівні висоти навколо поселень Вільшана та Новоселівське, чим забезпечили виконання завдань підрозділами Сил оборони", - повідомив Уршалович, передає Military Media Center.

На Лиманському напрямку підрозділи оперативного призначення НГУ утримують займані рубежі та не допустили втрати територій.

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На Мар'їнському та Бердянському напрямках підрозділи Нацгвардії успішно утримують займані позиції, чим забезпечують успіх наступальних дій підрозділів ЗСУ.

Також за минулий тиждень підрозділи оперативного призначення НГУ знищили 150 окупантів та 14 одиниць озброєння та техніки російських окупантів.

Втрати окупантів

Загальні втрати ворога перетнули межу у 252 тисяч осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Минулої доби Сили оборони України знищили орієнтовно 580 окупантів.

Загалом окупанти втратили у цій війні також 711 РСЗВ, 315 літаків, 18 кораблів та катерів, 469 засобів ППО.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що армія РФ посилила штурми біля Куп’янська і йшла в атаку 4 рази за добу. На Куп’янському напрямку зараз динамічна ситуація. Загарбники сильніше тиснуть, але системних проривів в обороні українських військ вони не добилися.

РФ почала використовувати в Бахмуті "аналоговнєтний" "Вихор". Російські льотчики не можуть нормально маневрувати, інакше ракета "Вихор-М" "загубиться". Таким чином, окупанти намагаються уразити українську техніку на безпечній для себе від ударів ЗСУ відстані.

ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів. На Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи виконали 1545 вогневих завдань. При цьому захисниками України було знищено 18 одиниць військової техніки противника.

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