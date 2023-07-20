ЗСУ успішно контрнаступають та просуваються на трьох напрямках - ISW

Українські війська продовжили наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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Український контрнаступ досягнув успіху на 3 напрямках / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Інституті вивчення війни розповіли про те, що українські війська 19 липня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.

У щоденному звіті ISW повідомили, українські сили оборони досягли успіхів поблизу Андріївки,що за 10 км на південний захід від Бахмута.

"Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції на північ і південь від міста Бахмут та змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки. Генштаб також повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Речник Таврійського угруповання українських військ майор Валерій Шершень заявив, що українські війська просунулися більш ніж на кілометр на невстановленому напрямку на Мелітопольському напрямку", - повідомили в ISW.

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Аналітики інституту навели слова одного з російських "воєнкорів", який заявив, що російським військам не вистачає ротації та підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута. Це заважає їм відвоювати втрачені позиції, а подальші затримки у вирішенні питань ротації та підкріплення на південь від Бахмута загрожують серйозними наслідками для угруповання окупантів.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про просування українських воїнів на флангах на Бахмутському напрямку.

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

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