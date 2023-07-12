ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту

Сили оборони продовжують вести наступальні операції, підкреслив Андрій Ковальов.

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ЗСУ просуваються вперед на фронті / 14 ОМБр Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України ведуть наступальні дії на трьох напрямках фронту, розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, українські захисники просуваються, в тому числі, на двох ділянках поблизу Бахмута.

Представник Генштабу ЗСУ уточнив, що Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше і південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Наші воїни завдають вогняного ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - уточнив він.

Разом з тим Ковальов також додав, що ворог чинить потужний опір поблизу Бахмута, переміщує війська і застосовує резерви.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний відверто висловився про контрнаступ ЗСУ.

За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський про контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, в середовищі бійців ЗСУ є як мінімум три погляди на те, як буде розвиватися контрнаступ на позиції російських агресорів. Через мінні поля українські сили йдуть вперед, атакуючи російських окупантів з несподіваних позицій, кажуть українські бійці на фронті про контрнаступ.

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